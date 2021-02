Ingen streik blant ansatte i oljebransjen

Fem timer på overtid ble det enighet mellom fagforeningen Safe og Norsk olje og gass. Dermed unngås en streik som kunne ha fått store konsekvenser.

Produksjonen på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen (bildet) kunne ha blitt skadelidende hvis det ble streik. Vis mer byoutline Carina Johansen / NTB

NTB-Alexander Vestrum

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Fristen gikk opprinnelig ut ved midnatt, og ved 5.10-tiden opplyste partene til NTB at det er enighet.

– Vi er tilfredse med at partene er enige om en ny tariffavtale for neste periode, sier Elisabeth Brattebø Fenne, forhandlingsleder for arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Norsk olje og gass, i en pressemelding.

Ansiennitetstillegg

Det er enighet om ansiennitetstillegg for ansatte i Esso Norge, opplyser Safe.

For ansatte i Equinor er partene enige om å se på innretningen på kompensasjonen av tillegget for fagansvarlig på landanlegg.

Hvis det hadde blitt streik, ville det først ha rammet Equinors raffineri på Mongstad, der Safe hadde varslet at tolv medlemmer ville bli tatt ut.

Kunne ha rammet Johan Sverdrup

De tolv arbeider med blant annet skipslasting, -anløp og -avgang, og hvis de hadde gått ut i streik, kunne det ha ført til redusert råoljelager- og havnekapasitet ved terminalen. Det kunne igjen ha fått konsekvenser for produksjonen ved flere av Equinors felter på norsk sokkel, blant annet Johan Sverdrup og Troll, som det kunne ha blitt nødvendig å stenge, ifølge Equinor.

Bakgrunnen for meklingen er ifølge Safe at det ikke lyktes å komme til enighet med Equinor i de lokale forhandlingene for lønnsoppgjøret i 2020.

