Får 28 millioner til hydrogenbåt til oppdrett

Prosjektet for å bygge en hydrogenbåt til oppdrettsselskapet Midtnorsk Havbruk får 28 millioner fra staten, kunngjør statsminister Erna Solberg.

Illustrasjon av den hydrogendrevne arbeidsbåten for oppdrettsbransjen som nå får støtte fra Pilot-E-programmet. Vis mer byoutline Moen Marin

De 28 millioner kronene kommer fra Pilot-E-programmet, som drives av Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Statsministeren la frem nyheten på Trøndelagsmøtet torsdag.

– Dette viser også litt av potensialet som vi har i hydrogen, sier Solberg på møtet.

Det er Moen Gruppen som leder prosjektet, og planen er å bygge en hydrogendrevet arbeidsbåt på Moen Verft i Nærøysund. Aktørene bak prosjektet har også planer om å bygge et produksjonsanlegg for hydrogen.

Bak prosjektet står også forskningsinstitusjonen Sintef, kraftselskapet NTE, drivstoffleverandøren H2 Marine som er en del av Greenstat, og fornybarklyngen Renergy.

Den siste tiden har staten delt ut penger til flere hydrogenprosjekter. Før jul tildelte Enova 219 millioner kroner til Wilhelmsen for byggingen av to hydrogendrevne frakteskip som skal gå mellom norske oljebaser.

Paul Ingvar Dekkerhus i Moen Gruppen og Roger Eiternes i Midt-Norsk Havbruk AS. Vis mer byoutline Torkild Marsdal Hansen

Vil støtte teknologiutviklingen

Hvis denne piloten lykkes, kan teknologien på sikt overføres til større brønnbåter og andre energikrevende fartøy, påpeker Enova-direktør Nils Kristian Nakstad.

– Med hydrogen i samspill med batteriløsninger kan etter hvert hele driften av oppdrett til havs gjøres uten utslipp, sier Nakstad.

Administrende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge mener at vi står midt en energirevolusjon innen transport på land, til havs og i luften.

– Norge og norsk næringsliv har muligheten til å innta en internasjonal posisjon som leverandør av energiløsninger verden har behov for, sier han.

Søkte i september

E24 skrev i september at aktørene hadde søkt om penger til å utvikle en arbeidsbåt for oppdrettsbransjen, drevet på utslippsfritt hydrogen.

Aktørene påpekte da at dette skiller seg fra en del tidligere prosjekter ved at det i hovedsak er industriaktører som går inn med penger og risiko.

– Vi følte vel av vi var tidlig ute og tok risiko når vi ble med og tok ledelsen i prosjektet, sier Paul Ingvar Dekkerhus fra Moen Gruppen i en melding.

– Når regjeringen nylig lanserte klimaplanen der de adresserer nullutslipp for havbruk allerede i 2024, er det ikke halvggæli å stå fremst i utviklingen allikevel, sier han.

Oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk bruker i dag mye diesel i sine båter, og ønsker å redusere fotavtrykket fra virksomheten på Namdalskysten.

– Reduksjon av fossilt brensel er en viktig del av dette. Hydrogen kan bli interessant også på fôrflåter, sier produksjonssjef Roger Eiternes i Midtnorsk Havbruk.

– Hydrogen er helt nødvendig

Fornybarklyngen Renergy mener at havbruksnæringen er et godt sted for slike pilotprosjekter, og at teknologien kan videreutvikles. Markedet i Norge er på 750 til 900 fartøyer, mener de.

Elektriske arbeidsbåter vil ikke ha lang nok rekkevidde til å dekke mer enn et fåtall kystnære anlegg, mens hybridfartøy klarer bare batteridrift i kortere perioder, påpeker Renergy.

– Hydrogen er derfor helt nødvendig for å nå målene om en halvering av klimagassutslippene innen 2030 i første omgang, og en utslippsfri havbruksnæring i 2050, sier Thomas Bjørdal i Renergy i en melding.

