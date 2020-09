Tillitsvalgte: Equinor må aldri igjen inngå avtaler som i Angola

– Nå må selskapet lære av disse erfaringene og feilene som er begått, sier Per Steinar Stamnes.

Per Steinar Stamnes er ikke fornøyd med svarene Equinor har gitt om det som skjedde i Angola. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 18. september 2020 19:44

Denne uken har Stavanger Aftenblad/E24 skrevet flere saker om Equinors virksomhet i Angola.

Mellom 2011 og 2016 betalte Equinor 420 millioner kroner til Angolas statseide oljeselskap Sonangol for et forskningssenter som ennå ikke er bygget. I tillegg betalte Equinor 295 millioner til «sosiale prosjekter», som de ikke vet hva har gått til.

– Nå må selskapet lære

Per Steinar Stamnes er sokkelleder for fagforbundet Industri Energi i Equinor. Han reagerer kraftig på det som har kommet frem om selskapets virksomhet i Angola.

– Det er utrolig trist at en slik sak kommer opp. Det er ikke bra for selskapets omdømme, sier Stamnes.

Han er klar på at Equinor aldri bør inngå lignende avtaler igjen.

– Absolutt ikke. Nå må selskapet lære av disse erfaringene og feilene som er begått, sier Stamnes og understreker at det er spesielt uheldig at dette har skjedd i et korrupsjonsherjet land som Angola.

Equinor har gjentatte ganger uttalt at det er Sonangol som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektene Equinor har vært på å finansiere, og for å gi informasjon om pengebruken.

– Svarene er ikke gode nok. Skal man betale en bråte penger, vil jeg ha garantier for at de går dit de skal, sier Stamnes

Sterke reaksjoner

Stamnes forteller at det de siste dagene har vært massive reaksjoner fra medlemmene i Industri Energi.

– De lurer på hva selskapet holder på med. Folk er oppgitte og matte, sier han.

Stamnes peker på at man på norsk sokkel opplever at det stadig gjennomføres endringer, effektivisering og kutt. Han forteller om arbeidere som er urolige for jobbene sine.

– Og så kaster vi bort penger i utlandet.

Han viser til Dagens Næringslivs avsløringer tidligere i år, om at Equinor har tapt 20 milliarder dollar i USA, og nå E24s saker om aktivitetene i Angola.

– Det vil jo ingen ende ta. Hva blir det neste? spør Stamnes.

– Det er litt vanskelig å forstå at så store beløp i det hele tatt er betalt ut, sier Bjør Asle Teige. Vis mer byoutline Jarle Aasland

– Vanskelig å forstå

Bjørn Asle Teige, som er konserntillitsvalgt for Safe i Equinor, er enig med Stamnes.

– Det er helt klart at dette ikke ser bra ut. Equinor bør på ingen måte inngå slike avtaler, der pengebruken ikke kan dokumenteres, sier Teige.

– Det er litt vanskelig å forstå at så store beløp i det hele tatt er betalt ut, legger han til.

Betalingene til sosiale bidrag fram til 2016 var et krav for å bli med på lisensrunden i 2011. Teige mener Equinor ikke bør inngå avtaler av den typen.

– Dersom det er krav om slik betaling for å få «lov til å bli med», bør man avstå fra å delta, sier han.

– Skandale

Owe Waltherzøe, som også er konserntillitsvalgt i Safe, er i likhet med sine kolleger svært kritisk til Equinors betalinger i Angola.

– Dette føyer seg inn i rekken av skandaler knyttet til selskapets virksomhet i utlandet, sier Waltherzøe.

Han legger til at han bare kjenner saken fra mediene, og at han som konserntillitsvalgt ikke har fått noen intern orientering om den.

Owe Waltherzøe mener Equinor aldri burde inngått avtalene i Angola. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Waltherzøe understreker at han lenge har vært en sterk kritiker av Equinors utenlandssatsing, spesielt under ledelse av Helge Lund, som sluttet i 2014.

Samtidig konstaterer han at deler av dagens konsernledelse hadde sentrale posisjoner også da. Konsernsjef Eldar Sætre var finansdirektør under Lund.

– Derfor overrasker det meg at slike saker ikke er blitt tatt mer tak i under dagens ledelse, sier Waltherzøe.

Han mener Equinor aldri burde akseptert kontraktsvilkårene i Angola i 2011.

– For et selskap fra et demokratisk land hører det ingensteds hjemme å blindt betale ut store penger uten noen kontroll over hva de brukes til, sier han.

– Selskapet bør absolutt ikke inngå slike avtaler i fremtiden. Skal vi inn i noen som helst kontrakter der det kreves betaling for lisenser, må vi følge våre egne verdier. De må gjelde også internasjonalt.

Equinor: – Vi bruker erfaringene fra Angola

E24 har oversendt kritikken fra de tillitsvalgte til Equinor, og stilt følgende spørsmål:

Hva tenker dere om at tillitsvalgte mener svarene dere har gitt ikke er gode nok?

Er det noe dere mener dere burde gjort annerledes i forbindelse med kontraktsinngåelsen i 2011?

Vil Equinor stille andre krav til innsyn i bruken av sosiale bidrag dersom dette blir aktuelt ved nye lisenstildelinger?

Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale operasjoner, svarer følgende:

«Equinors betalinger til forsknings- og teknologisenteret og sosiale bidrag i Angola er gjennomført i samsvar med lovgivning både i Norge, Angola, USA og Storbritannia. Denne saken ble grundig belyst i 2016 og vi har ikke gjort innbetalinger etter det.

Da vi inngikk avtalene i 2011 var vi, så vidt jeg vet, som det eneste selskapet åpne om innbetalingene og vi har senere offentliggjort informasjon om bidragene til sosiale formål og forskningssenteret i andre offentlige dokumenter. Åpenhet er et helt grunnleggende premiss i alt antikorrupsjonsarbeid.

Siden 2011 har også forventningene rundt oppfølgning av denne type betalinger endret seg. Vi bruker erfaringene fra Angola når vi forhandler nye kontrakter og i oppfølging av konkrete prosjekter, og avtalene vi inngår i dag er annerledes. Forretningsaktiviteter i land med høy korrupsjonsrisiko stiller selskaper overfor vanskelige dilemmaer og i Equinor jobber vi aktivt med stadig å forbedre oss og styrke vårt antikorrupsjonsarbeid.»

