Høyeste oljepris på over to år: Sammenlignet IEA-rapport med «La La Land»

Analytikere la merke til en spesiell kommentar fra Saudi-Arabias energiminister på Opec-møtet. Samtidig fortsetter oljeprisen å stige.

Saudi-Arabias energiminister prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud sammenlignet en mye omtalt rapport fra Det internasjonale energibyrået med filmen «La La Land» på Opec-møtet denne uken. Rapporten viser hva som må til for å kutte til utslippene fra oljebransjen de neste tiårene. Vis mer byoutline Denis Balibouse / Reuters, NTB.

Ett fat av nordsjøoljen Brent, som brukes som referansepris på oljehandelen globalt, var på det høyeste 71,96 dollar torsdag morgen.

Sist gang prisen hadde en høyere toppnotering, var i mai 2019.

Gjenåpning av økonomien etter pandemien har vært med å trekke oljeprisen opp godt over 70 dollar fatet.

Oljeanalytikere trekker også frem det nylige Opec-møtet, der oljekartellet og samarbeidsland ble enig om å beholde de planlagte produksjonsøkningene for juni og juli.

Den mest minneverdige delen av møtet til Opec+ var da Saudi-Arabias oljeminister kalte IEAs ambisjoner om netto nullutslipp for en «La La Land»-oppfølger, mener analytiker Louise Dickson i Rystad Energy.

– Jeg må uttrykke mitt synspunkt om at rapporten er en oppfølger til «La La Land»-filmen. Hvorfor skal jeg ta den seriøst, sa Saudi-Arabias energiminister prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud ifølge Reuters.

– Det reiser mange viktige spørsmål om hvordan Opec+ vil regulere tilbudet etter at den nåværende avtalen utløper i april 2022, sier Dickson i en markedskommentar.

Det internasjonale energibyråets (IEA) plan for netto nullutslipp i 2050 legger blant annet opp til at det ikke trengs noen nye olje- og gassfelt etter 2021, noe som i så fall vil ramme oljeproduserende land som dem i Opec.

– Det var dagens sitat, men jeg legger ikke så mye mer i det, er oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets sin kommentar når E24 spør om hans oppfatning av «La La Land»-referansen fra Saudi-Arabias oljeminister.

Etterspørselen henter seg inn

Martinsen i DNB Markets sier den viktigste faktoren til at oljeprisen har steget den siste tiden er gjenåpning, først og fremst i USA og Europa.

– Etterspørselen kommer kraftig tilbake i USA, og man ser konturene av det samme i Europa, sier Martinsen til E24.

Mobiliteten har økt ganske betraktelig i Europa de siste tre ukene, forteller Martinsen, noe som er veldig gunstig for oljeprisen.

Oljeanalytiker Louise Dickson i Rystad Energy advarer på sin side om overoptimisme og peker på at det fortsatt er usikkerhet rundt hvor fort oljeetterspørselen vil hente seg inn.

Opec med hånden på rattet

Martinsen i DNB sier at verden vil komme til å trenge mer olje fra Opec-landene fremover.

– Opec sitter med hendene på rattet og kan stramme inn så mye de vil. De må på banen for å øke produksjonen ganske vesentlig, sier Martinsen.

Han sier spørsmålet er hvor «grådig» Opec vil være.

– Oljeprisen kan bare stige og stige, men Opec må se på hvor stor oljepris verdensøkonomien tåler, sier Martinsen.

Han forklarer at Opec ved å sende lite olje ut i markedet ødelegger for verdensøkonomien, ettersom høyere kostnader ved å forbruke olje flytter kjøpekraft fra hele verden og distribuerer den til noen få oljeproduserende land.

Usikkerhet om Iran-avtale

Usikre faktorer i oljemarkedet nå er smittesituasjonen i India og den ventede atomavtalen med Iran, som drøyer ut i tid.

Martinsen sier markedet har ventet på en atomavtale med Iran, ved at USA skal komme inn i avtalen og lette på sanksjoner. Først var det ventet en avtale på bordet i forrige uke, så denne uken.

– Nå øker risikoen for at avtalen kan skli ut i tid eller ikke bli noe av i det hele tatt, sier Martinsen og forteller at det prises inn mindre sannsynlighet for å få Iran-olje inn i markedet.

Dickson mener på sin side at prisoppgangen kan ha en «utløpsdato», som for øyeblikket er usikker, og viser til at vi snart kan få et gjennombrudd i forhandlingene om atomavtalen og at Iran kan åpne kranene – noe som kan presse oljeprisen nedover.

