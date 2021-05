Oljetopper vil unngå prispress etter skattepakken: – Vi ser noen tegn til det

Toppene i noen av de største oljeselskapene på norsk sokkel, Equinor, Aker BP og Lundin, kan alle melde om solide resultater. Samtidig følger de nøye med på om all aktiviteten som oljeskattepakken har bidratt til blir «for mye av det gode».

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor avbildet under besøket sitt til Troll-feltet tidligere i år Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Etter kriseåret 2020, der man plutselig måtte håndtere en pandemi og en oljepris som kollapset på samme tid, har pilene snudd raskt i oljenæringen.

Oljeprisen har hentet seg inn og pengene renner inn i kassene til oljeselskapene på norsk sokkel igjen. Det kommer tydelig frem i regnskapstallene som har blitt sluppet for første kvartal.

Equinor mer enn doblet sitt resultat og leverte sitt beste kvartal siden 2014, Aker BP leverte en rekordhøy kontantstrøm og Lundin meldte om både det og rekordhøy omsetning.

I tillegg til oljeprisen er det en annen ingrediens som bidrar til at det raskt har blitt gode tider igjen – særlig i Norge: Oljeskattepakken.

Slik fungerer oljeskattepakken I fjor sommer vedtok Stortinget en midlertidig ordning som gir umiddelbare avskrivninger på investeringer i oljeskatten (ikke selskapsskatten) og en økt friinntekt – fra 20,8 til 24 prosent. Man betaler mindre skatt nå og mer i fremtiden. Oljeskattepakken gjelder bare investeringer i 2020 og 2021, samt nye utbygginger som det leveres utbyggingsplan (PUD) for innen utgangen av 2022. Til vanlig må oljeselskapene betale 78 prosent skatt på inntektene sine med en gang, mens fradrag på investeringene må fordeles over seks år. Fordi man får fullt fradrag med en gang, slipper oljeselskapene å «låne» staten penger i perioden og deres egen likviditet blir kraftig forbedret. Det gjør det ekstra attraktivt å investere nå, så lenge man rekker fristen 31.12.2022. Vis mer vg-expand-down

– Pakken har hatt den ønskede effekten

– Det er veldig høy aktivitet og det er veldig gledelig å se at tiltakspakken virker og at leverandørindustrien har mye å gjøre. Pakken har hatt den ønskede effekten, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway, til E24.

Spørsmålet mange i bransjen nå stiller seg er om det kan bli for hektisk og et for stort press på kapasiteten i prosjektavdelinger og leverandørindustrien, eller om man klarer å sikre en jevn og god gjennomføring.

– Jeg tror vi skal være veldig bevisste når vi setter kontraktene. Det vi har en frist på er innlevering av PUD (utbyggingsplanen, journ.anm.). Det er ikke en frist på å sette kontraktene, sier Færøvik.

– Jeg er litt bekymret for at vi får en 2012-situasjon der ting går til himmels og man mister fotfeste. Så jeg har en liten oppfordring om edruelighet, sa konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP til E24 etter sin kvartalspresentasjon.

En rekke toppledere i leverandørindustrien ser også at aktiviteten har tatt seg opp og at det kan bli en overoppheting hvis man ikke planlegger godt.

– Vi kan unngå at dette eskalerer

På Equinors kvartalspresentasjon torsdag fortalte konsernsjef Anders Opedal at han ser antydninger til at kostnadene i bransjen er på vei opp.

– Vi ser noen tegn til det, det gjør vi. Men hvis vi jobber sammen nå, så kan vi unngå at dette eskalerer og driver kostnadene opp i den totale prosjektporteføljen, sier Opedal.

Overfor E24 utdyper Equinor-sjefen hvilke tegn det er snakk om.

– Vi ser det i forbindelse med inngåelse av nye kontrakter, og også det at leverandørene spør om økte priser, sier Opedal.

På den digitale pressekonferansen etter kvartalsrapporten torsdag fortalte Opedal at det har skjedd mye siden coronakrisen slo inn i mars i fjor. Da var det utsikter til en kraftig nedtur for bransjen.

– I fjor på denne tiden så var vi faktisk bekymret for det motsatte, at vi ikke fikk i gang prosjekter og at leverandøransatte ville måtte gå fra jobben og at vi mistet verdifull kompetanse i industrien, sier Opedal.

– Takket være skattepakken og det samarbeidet som skjedde mellom industrien og politikerne så har vi fått aktiviteten i gang sånn at vi kan opprettholde prosjektene, sier han.

Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway Vis mer byoutline Pressefoto Lundin Energy / Eivind Rohne /

Mener kvaliteten er viktigst

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik poengterte at han er trygg på at selskapet hans har sikret seg tilstrekkelig kapasitet gjennom de leverandøralliansene selskapet har etablert.

Samtidig pekte han på tre konkrete områder der han tror det kan oppstå et press: Moderne 5.-generasjons «harsh weather»-rigger, trafo og elektro, samt stålunderstell til plattformer.

Kristin Færøvik mener hvert enkelt oljeselskap «må være sitt ansvar bevisst» når de skal tildele kontrakter for å sørge for at det faktisk er kapasitet til å gjennomføre det.

– Det viktigste nå er å jobbe med kvaliteten i PUDene. Så må vi være bevisste på gjennomføringen når vi kommer ut i 2022 og prosjektene skal materialisere seg, sier hun.

– Bør næringen innføre en slags køordning og samkjøre seg for å unngå at man ender med å overby hverandre som man så rundt 2010?

– Det er et stykke frem til at de store verftene blir en flaskehals, og jeg vet ikke hvor mange av prosjektene som egentlig involverer store installasjoner. Mange skal ha subsea-løsninger, men det kan jo selvfølgelig også bli en flaskehals, sier Færøvik.

– Men det første vi må sikre er kapasitet på ingeniør og prosjektering, fortsetter hun.

Frykter umodne prosjekter

Equinor-sjefen mener kostnadskuttene i bransjen de siste årene har gitt en mer konkurransedyktig leverandørindustri i Norge, men sier at økt aktivitet kan gi nye runder med kostnadsøkninger.

Det skjedde nemlig utover 2000-tallet og inn mot 2014, da bransjen opplevde en boom med oljepriser på rundt 100 dollar fatet.

Siden den gang har det vært to perioder med kraftig oljeprisfall og omfattende kostnadskutt i oljebransjen.

– Det som er viktig nå er å sikre at vi får en god forutsigbarhet fra oss i olje- og gassindustrien mot leverandørindustrien slik at de kan planlegge aktivitetene sine på en så god måte at vi sammen holder kostnadsøkningen i sjakk, sånn at vi ikke kommer ut av skattepakken med å være en mindre konkurransedyktig sokkel enn vi var da vi gikk inn, sier Equinor-sjefen.

Equinor-sjef Anders Opedal mener at oljebransjen tar signalene fra myndighetene etter skattepakken på alvor, ved å bidra til aktivitet i leverandørindustrien og til å opprettholde kompetanse som trengs i det grønne skiftet.

– Så hviler det et særlig ansvar på oss at vi ikke bringer prosjekter som er umodne frem til sanksjonering slik at vi får kostnadsoverskridelser basert på at vi rushet det lite grann for mye, sier Opedal.

– Jeg forventer at politikerne vil evaluere ordningen over tid, og da er det viktig at vi som bransje har brukt denne ordningen slik den var tiltenkt, sier han.

