Tar klimasøksmålet til Menneskerettighetsdomstolen

Natur og Ungdom, Greenpeace og seks unge klimaaktivister klager norsk oljeboring i Barentshavet til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. - Vi må presse politikerne til handling, sier lederen av Greenpeace.

FORTSETTER KAMPEN: Norges øverste domstol behandlet saken i november. Vis mer byoutline Ørn E. Borgen/NTB

Miljøverngruppene mener det strider mot grunnleggende menneskerettigheter å åpne for ny oljeboring.

Etter flere runder i det norske rettssystemet ble staten frikjent i klimasøksmålet i desember, med 11 mot 4 stemmer i Høyesterett.

Frode Pleym, leder av Greenpeace, forteller om stor skuffelse da resultatet ble klart den gang - men han forteller at saksøkerne visste allerede da at de «ikke hadde noe annet valg enn å kjempe videre».

– Det burde være unødvendig at det er unge klimaaktivister som tar denne kampen, men politikerne hører hverken på klimaforskere eller det internasjonale energibyrået.

– Hva håper dere å oppnå, hva er målet?

– Vi må presse politikerne her hjemme i Norge, og presse dem til handling gjennom det internasjonale rettssystemet, forklarer Pleym.

Olje- og energiminister Tina Bru ønsker ikke å kommentere saken.

Aktivister: - For viktig til å la være

Bakgrunnen er at Greenpeace, Natur og Ungdom, med støtte fra Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon, saksøkte staten for brudd på Grunnloven.

Ny oljeboring i sårbare områder i Barentshavet bryter med artikler i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, skriver Greenpeace i en pressemelding.

– Vi har ikke et sekund å miste, og må kutte utslippene i dag. Denne saken betyr så utrolig mye for både norsk oljepolitikk og global klimadebatt, og vi tror vår sak passer godt inn i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, forklarer Gylver.

Gina Gylver i Natur og Ungdom mener saken er viktig for klimadebatten, uansett hvordan det går i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Vis mer byoutline Lasse Fløde / Greenpeace NORDIC - Denmark, Fin

– Hva ville en seier bety for dere her?

– En full seier vil selvsagt være det beste her, men først og fremst er denne saken for viktig til å ikke gå hele veien, selv om vi nå har uttømt våre muligheter i det norske rettssystemet, sier hun, og legger til:

– Vi er veldig spente, det kjennes godt å ikke la dette ligge med et tap her i Norge, men at vi tar det videre. Det er et stort håp vi tar med oss videre inn i klimakampen, og vi gleder oss til å få dette behandlet hvis klagen tas opp.

Mener organisasjonene tolker miljøparagraf feil

Da dommen falt i Høyesterett før jul, sa dommeren at grunnlovens miljøparagraf ikke kan tolkes slik miljøorganisasjonene gikk til sak på.

Høyesterett mente, i likhet med Lagmannsretten og Oslo tingrett, at tildelingen av letelisenser i 23. konsesjonsrunde ikke strider med Grunnlovens paragraf 112, og forkastet anken. Staten har ikke krevd saksomkostninger.

– Høyesterett kan ikke se at det er gjort saksbehandlingsfeil. Vedtaket om å åpne Barentshavet sørøst er dermed ikke ugyldig, konkluderte førstvoterende dommer Borgar Høgetveit Berg.

Høgetveit Berg fikk støtte av flertallet av dommerne, mens fire dommere tok dissens.