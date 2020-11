Ola Borten Moe kan bli innkalt til olje-høring

Sp-nestleder og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe må regne med å bli innkalt til høring i Stortingets kontrollkomite om åpningen av Barentshavet sør-øst for oljevirksomhet.

VAR STATSRÅD: Ola Borten Moe var olje- og energiminister i 2013. Nå blir han trolig innkalt til høring om informasjonen som Stortinget fikk før vedtaket om å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

Komiteen har tirsdag ettermiddag vedtatt å åpne sak for å undersøke om regjeringen holdt tilbake informasjon, da Stortinget vedtok å åpne for oljevirksomhet i den sørøstlige delen av Barentshavet i 2013.

Ola Borten Moe var da olje- og energiminister og ansvarlig statsråd. Både AP, SV og Venstre sier at de ønsker å innkalle den tidligere statsråden til høring, selv om det formelt ikke er avgjort om det blir høringer.

Freddy André Øvstegård (SV), som tok initiativ til å åpne sak i Kontrollkomiteen, ber nå regjeringen holde igjen nye tildelinger i havområdet i det sørøstlige Barentshavet, inntil saken er avklart i Stortinget.

Øvstegård har bedt om at både Ola Borten Moe og ledelsen i Oljedirektoratet, som produserte det omstridte notatet, blir innkalt til høring.

– Vi er nødt til å få Ola Borten Moe til å komme til Stortinget for å fortelle hva han visste. Og vi må få vite om Oljedirektoratets daværende ledelse følte seg instruert, sier SV-representanten til VG.

Kunne bli tapsprosjekt

De omstridte dokumentene fra Oljedirektoratet inneholdt opplysninger om at oljevirksomheten sørøst i Barentshavet kunne bli et tapsprosjekt. De var sendt til departementet, men ble ikke lagt fram for Stortinget.

Dokumentene har kommet fram nå i forbindelse med klima-søksmålet som deler av miljøbevegelsen har reist mot staten, og som nå er tatt opp til doms i Høyesterett.

Naturlig å invitere

Terje Breivik (V) er oppnevnt som saksordfører. Innen tirsdag skal han foreslå videre behandling av saken.

– I den grad vi konkluderer med høring, er det naturlig å invitere ansvarlig statsråd på det tidspunktet, sier Breivik til VG etter komitemøtet.

Det samme sier komiteleder Dag Terje Andersen:

– Det er naturlig å holde høring, og å invitere den som da var statsråd, og eventuelt andre som kan bidra med informasjon, sier Andersen.

Ola Borten Moe har uttalt til NRK at Stortinget fikk all informasjon om saken. Men departementet har nå uttalt til NRK at det var en feil i departementet som gjorde at notatet ble lagt bort.

Informasjonsplikt

– Vi må finne ut om hvorvidt regjeringens sin informasjonsplikt overfor Stortinget ble brutt. I så fall er det veldig alvorlig, sier Øvstegard.

– Dersom det viser seg at Stortinget ikke hadde all relevant informasjon i 2013, kan det få konsekvenser for 25.konsesjonsrunde og de blokkene i området som nå er utlyst. SV mener at regjeringen derfor må avvente nye tildelinger. Det blir galt av regjeringen å skynde seg før både Høyesterett og kontrollkomiteen har konkludert, legger han til.