Oljeprisen faller tilbake på nivåer fra før krigen

Ett fat av nordsjøoljen brent spot koster 97,5 dollar. Det er samme nivå som før Russlands invasjon av Ukraina.

Den russiske presidenten Vladimir Putin. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Oljeprisen faller tilbake til nivåene før invasjonen etter meldinger om at den russiske presidenten Vladimir Putin er åpen for samtaler med Ukraina. Det melder flere medier, som VG og svenske Expressen som viser til Reuters. Også nyhetsbyrået AFP har meldt at Putin nå er «klar» for å sende en delegasjon til Hviterusslands hovedstad Minsk for å møte ukrainerne til forhandlinger.

I 15-tiden koster ett fat av nordsjøoljen brent spot 97,5 dollar. Det er samme nivå som oljeprisen avsluttet på onsdag kveld.

Natt til torsdag steg oljeprisen til 105,7 dollar, og suste forbi «milepælen» på 100 dollar fatet. Sist oljeprisen lå på 105 dollar fatet var 14. august 2014.

Med andre ord har oljeprisen falt 8,2 dollar siden toppnivået torsdag.

Fra før har oljeprisen steget fra omtrent 78 dollar i starten av januar, mens verdens oljelagre har vært uvanlig lave.

Ifølge fem kilder til Reuters vil oljegrupperingen Opec og deres samarbeidsland (Opec+) trolig holde seg til den eksisterende produksjonen. Deres neste møte er 2. mars.