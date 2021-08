Strømprisene stiger: – Vi har allerede vinterpriser

Vinteren kom tidlig i strømmarkedet, og i Midt-Norge er prisen årets høyeste. Oppskriften er lite vind, tørt vær, rekordhøye gasspriser og rekorddyre CO₂-kvoter.

En kraftlinje i Oslo. Strømprisene har tatt seg opp i august. Høye priser på CO₂ og gass får skylden, i tillegg til tørt vær med lite vind.

Ikke siden prishoppet i februar har strømkunder i Sør-Norge betalt så mye for strømmen som torsdag, og i Midt-Norge er strømprisene årets høyeste.

Det er fortsatt store forskjeller i innkjøpspris mellom de ulike prisområdene, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Midt-Norge: 91 øre kilowattimen

Oslo, Kristiansand og Bergen: 76 øre kilowattimen i Oslo

Tromsø: 35 øre kilowattimen

På toppen av innkjøpsprisen kommer strømselskapenes påslag, samt statlige avgifter og nettleie.

– Det har vært en ganske fin sommer, sier direktør for krafthandel Andreas Myhre i Agder Energi-selskapet Entelios til E24.

– Det har vært tørrere vær i Norge enn normalt, og det har også blåst lite i Europa. Kina kjøper opp mye av den flytende gassen på markedet, og gassprisene er på rekordnivå. Samtidig stiger CO₂-kvoteprisene til nye høyder grunnet europeisk klimapolitikk, sier han.

– Midt-Norge har årets dyreste strøm torsdag. Hva skyldes det?

– Det skyldes blant annet lite vind, tørt vær og begrenset overføringskapasitet, sier Myhre.

Regning: 1,50 kroner kilowattimen

Strømprisen har skutt i været i 2021, etter at prisene i fjor var de laveste på mange år. I Sør-Norge har månedssnittet for strømprisen ligget på over 40 øre kilowattimen i alle årets måneder så langt.

I prisområdet som inkluderer Oslo ble juli årets dyreste måned, med en snittpris på 58 øre kilowattimen, ifølge Nord Pool.

Torsdag vil en vanlig strømkunde i Sør-Norge trolig måtte ut med rundt 1,50 kroner kilowattimen på strømregningen, alt inkludert.

Nordmenn betalte i snitt 1,20 kroner kilowattimen for strømmen i første kvartal i år. Av dette utgjorde selve strømmen 54 øre kilowattimen, ifølge SSB. Tallene for andre kvartal kommer til neste uke.

Norge har fortsatt billigere strøm enn andre land i Europa, men de høye prisene i Europa smitter delvis over gjennom utenlandsforbindelsene. Norge har bygget en ny strømkabel til Tyskland, og i høst kommer den nye kabelen til Storbritannia i drift.

– Utenlandskablene ser ut til å bidra til høyere priser enn ventet?

– Med den nye klimapolitikken i Europa vil strømprisene være høyere enn man regnet med da man planla disse kablene. Det var vanskelig å forutse hvor stor priseffekten ville bli. Men i perioder hvor det for eksempel blåser mye i Europa så vil vi også få tilgang på mye billig kraft, sier Myhre.

– Skjedde sist i 2018

– Hvor uvanlig er det med over 70 øre strømpris på denne tiden av året?

– Det skjedde sist i 2018. Da var vi også oppe og snuste på disse nivåene, etter et år med hetebølger i Europa og skogbranner som herjet i Sverige. Da hadde vi tilsvarende tørt vær og underskudd på vann i noen uker. Men da gikk det over etter noen uker, da regnet kom, sier Myhre.

Markedet forventer fortsatt høye priser utover høsten og vinteren, med mindre det kommer væromslag med mye nedbør og vind.

– Gitt normalt vær, så vil denne prisen bære over inn til vinteren. Vi har allerede vinterpriser nå. Markedet forventer en pris på 64 øre kilowattimen for fjerde kvartal og 62 øre for første kvartal. Dagens systempris er 77 øre kilowattimen, sier Myhre.

Det norske kraftsystemet er væravhengig, med mye vannkraft og noe vindkraft. Hvis det som i 2018 begynner å regne mye slik at magasinene fylles, vil det kunne snu prisutviklingen.

– Hvis det begynner å regne nå, så kan prisen fort bli ti øre kilowattimen til neste år. Begynner det å regne, blåser det ofte også, noe som gagner vindkraften. Med dagens vær setter man vinterpriser på vannkraften, for å være sikker på å ha noe igjen til vinteren, sier Myhre.

Dette betaler du

innkjøpsprisen for strøm, inkludert et påslag til strømselskapet ditt, som kan variere fra avtale til avtale

avgifter: elavgift til staten på 16,69 øre per kilowattime, Enova-avgift på ett øre kilowattimen og 25 prosent merverdiavgift på toppen av dette

nettleie: varierer fra rundt 20 øre kilowattimen til over 50 øre kilowattimen mellom ulike nettselskaper (se figur), ifølge tall fra NVE.

Regjeringen har tidligere lovet tiltak for å sikre en likere nettleie landet over. Flere nettselskaper har også skrevet under et opprop om dette.

I snitt betaler norske forbrukere om lag 54 øre kilowattimen i nettleie og avgifter, gitt visse forutsetninger, ifølge NVEs nettleiestatistikk.