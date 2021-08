Tilsyn fant mange regelbrudd på Yme-feltet

Etter en turbulent historie skal oljeproduksjonen snart starte på Yme-feltet. Nå har Petroleumstilsynet vært på besøk – og er ikke fornøyd med resultatene.

Mærsk Inspirer skal brukes på Yme-feltet. Vis mer

Publisert: Publisert: I dag 10:32

I begynnelsen av august kom nyheten om at produksjonen på Yme-feltet har fått myndighetenes velsignelse. Egentlig skulle oljefeltet produsert olje allerede fra 2013, men utbyggingen utviklet seg til en skandale etter store problemer med plattformen – som til slutt ble fjernet fra feltet og skrotet.

Senere tok Repsol over ansvaret for oljefeltet sørøst i Nordsjøen. Sammen med blant annet partner Okea ble en ny plan lagt for hvordan oljen under havbunnen kunne produseres. Den flyttbare riggen Mærsk Inspirer skal både bore og produsere på feltet.

Petroleumstilsynet har gitt sitt samtykke til oppstart av produksjonen. Tilsynet har også vært på besøk ute på feltet – og har funnet en rekke avvik fra regelverket. I en fersk rapport listes ni opp.

Maersk Drilling er ansvarlig for riggen og blir bedt om å redegjøre for hvordan avvikene blir håndtert. Repsol har et overordnet ansvar for aktivitetene på feltet.

Les også Oljedirektoratet godkjenner oppstart på Yme-feltet

I gjennomgangen av avvikene skriver Petroleumstilsynet at Maersk ikke «i nødvendig grad har gjennomført verifikasjoner av anlegg, systemer og utstyr for å sikre at disse oppfyller kravene ved ferdigstillelse». Tilsynet mener også at selskapet ikke har gode nok systemer for kontroll på bærbart utstyr og hvordan dette kan være tennkilder.

Et annet eksempel er at elektriske anlegg, installasjoner og utstyr har feil og mangler – blant annet er varmekabler ikke forskriftsmessig installert.

Mærsk Inspirer er en boreplattform som kan jekkes opp og ned – og sto klar i 2004. I mange år drev riggen med både boring og produksjon på Volve-feltet for Equinor. Før utreisen til Yme-feltet på slutten av fjoråret, lå Mærsk Inspirer på Aker Solutions verft utenfor Egersund for å bli klar for arbeidet på oljefeltet.

Les på E24+ Yme vrakes

Les også Oljeselskap tar over 60 Mærsk-ansatte