Oljearbeidere i Transocean ble trukket i lønn etter smittekarantene.

Oljearbeidere i riggselskapet Transocean ble trukket i lønn da selskapet ba de om å gå i smittekarantene.

Tillitsvalgte i Transocean vant fram da de krevde å få vanlig lønn for smittekarantene. Her ser vi, fra venstre: Egil Bjørgås, hovedtillitsvalgt, Steinar Nesse, klubbleder i Safe i Transocean og tillitsvalgt William Oen

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier på generelt grunnlag at Industri Energi har hatt en egen koronagruppe som har tatt imot mange ulike henvendelser under koronapandemien.

– For å si det på godt nordnorsk så har vi opplevd mye «galskap», men stort sett har det vært mange type ulike spørsmål hvor saker stort sett har blitt løst greit. Når det er sagt, så har oljearbeidere lagt ned en enorm og ekstraordinær innsats under pandemien. Og i stedet for lønnstrekk, så burde de fått en skikkelig klapp på skulderen og en påskjønnelse for arbeidet som er lagt ned.