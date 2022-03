Slik vil olje- og gassbransjen hjelpe Europa: – Gass er det viktigste

Stabile gassleveranser er Norges viktigste bidrag til å hjelpe Europa, mener Equinor, Vår Energi og olje- og energiminister Terje Aasland.

Leder Hildegunn Blindheim i Norsk olje og gass og konferansier Asbjørn Slettemark på bransjeorganisasjonens årskonferanse. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Russlands invasjon av Ukraina ble et sentralt tema på bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass’ årskonferanse denne uken.

Energiprisene har skutt i været, og bransjen drar inn større inntekter enn noensinne. Samtidig ønsker Europa å bli mindre avhengig av russisk gass, og det kan gjøre norsk gass enda viktigere.

– Europa vil ha behov for gassen vi produserer, det er hevet over enhver tvil, og smertelig forsterket av Ukraina-krisen og EUs ønske om å gjøre seg uavhengig av russisk gass, sier leder Hildegunn Blindheim i Norsk olje og gass.

Blant talerne på konferansen var Tysklands tidligere visekansler og utenriksminister Joschka Fischer fra partiet De grønne. Tyskland er et viktig gassmarked for Norge.

– Hvis Norge kan øke gassleveransene, ville det være svært velkomment, sa Fischer fra scenen på Rockefeller i Oslo.

Tysklands tidligere visekansler Joschka Fischer var blant talerne på Norsk olje og gass’ årskonferanse torsdag. Vis mer

– Fra zero til hero

Jarand Rystad er grunnlegger og leder av selskapet Rystad Energy, som jobber med å analysere energimarkedene. Han tror bildet av bransjen er i endring.

– Olje- og gassbransjen har gått fra zero til hero i løpet av 14 dager, sier Rystad til E24.

For å redusere gassimporten fra Russland vil EU blant annet lene seg på norsk gass og flytende naturgass (LNG) fra verdensmarkedet, i tillegg til å bygge ut mer fornybar energi.

– Plutselig blir det et demokratisk imperativ å levere gass på kort sikt. Samtidig akselererer dette det grønne skiftet. Energisikkerhet er et ganske nytt argument for det grønne skiftet, men det blir nå veldig sterkt. For EU kan kontrollere sin egen fornybar, og det kan de ikke med fossil energi, sier Rystad.

Jarand Rystad i Rystad Energy. Vis mer

– Gass er det viktigste

Nordea har anslått at Norge kan dra inn 1.750 milliarder kroner på olje og gass i år, etter kraftige prishopp på energi.

– Vi ønsker ikke så høye priser, det er ikke bra for oss, det er ikke bra for våre kunder, sier Equinors direktør for norsk sokkel Kjetil Hove til E24.

Han mener at Norges viktigste bidrag til Europa nå er stabile gassleveranser. På sikt kan Norge også bidra med havvind og lagring av CO₂ på norsk sokkel, påpeker han.

– Hvis du ser på brennverdi og størrelsen på virksomheten så er det ikke noen tvil om at gass er det viktigste, og kommer til å være det viktigste i lang tid fremover, sier Hove.

Kjetil Hove er Equinors direktør for norsk sokkel. Vis mer

Norge eksporterte rundt 113 milliarder kubikkmeter gass i rør til Europa i fjor, ifølge Gassco. Det er usikkert hvor mye mer gass det er mulig å sende til Europa gjennom norske rør.

– Kan vi hente ut 5, 10, 30 milliarder kubikkmeter mer?

– 30 høres mye ut. Men det må vi se på, det vurderes. Jeg tror det er nærmere 5-10 enn 30, uten at jeg har regnet på det, sier Hove.

– Går for full maskin

Norge produserer så mye gass som mulig, og har ikke mye ekstra å tilby med det første, ifølge olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Vi går for full maskin, sier Aasland til E24.

Vanligvis er det mindre etterspørsel etter gass i Europa på sommeren, men etter vinterens energikrise har Europa uvanlig lite gass på lager og trenger å fylle opp. Da kan muligens vedlikeholdet på norske gassfelt begrenses noe, slik at de kan levere noe mer enn vanlig i sommer.

– Det vi ser på er om det er innenfor det høye sikkerhetsnivået vi skal ha er muligheter for å unngå nedetider, og for om gass som injiseres (pumpes ned i feltet for å øke trykket, red.anm.) heller kan gå i rør, sier Aasland.

Jarand Rystad i Rystad Energy tror Norge kanskje kan levere 10 milliarder kubikkmeter gass ekstra til Europa, blant annet ved å gjøre grep knyttet til vedlikehold.

– Nå kjører man full guffe, men normalt ser man betydelig lavere volumer om sommeren. Det er lavere priser, og da kjører man vedlikehold, sier Jarand Rystad.

EU ønsker å redusere sin import fra Russland med to tredjedeler i løpet av året. Rystad mener det burde være mulig å kutte alt, og dermed strupe Russlands inntekter.

– Jeg tror det går an, sier Rystad.

Han mener at dette kan gjøres blant annet ved å flytte en del kjemisk industri fra Europa til USA, øke LNG-importen med rundt 60 milliarder kubikkmeter, øke norsk gasseksport noe og kanskje produsere noe mer internt i EU.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Vis mer

Les også Vil kutte avhengigheten av russisk gass: Dette er EUs energiplan

– Ikke alltid det er behagelig

Aasland mener Norge må fokusere på å være en stabil, pålitelig energileverandør, nå som Europa vil redusere avhengigheten av Russland.

– Vi må ta det ansvaret, det er kanskje det aller viktigste vi kan gjøre, sier Aasland.

– Det at vi tjener så vanvittig mye penger, kan det bli et problem for oss, at det blir stilt spørsmål ved om det er riktig?

– Det er ikke alltid det er behagelig å tjene penger, sier Aasland.

– Bakteppet for de høye prisene er brutalt, det er grusomt, sier han.

– Nye realiteter

Vår Energi-konsernsjef Torger Rød mener også at Norges viktigste jobb nå er å sikre stabile energileveranser. Han påpeker at Norge har svært høy pålitelighet i leveransene i gassrørene til Europa.

– Norsk sokkel er og blir utrolig viktig fremover. Det blir nye realiteter her, det handler ikke bare om fornybar energi, men også om pålitelig energi, sier Rød til E24.

Med skyhøye olje- og gasspriser tjener bransjen og Norge svært mye penger. Rød skulle ønske det var andre grunner til de høye prisene.

– Jeg har ekstrem medlidenhet med det som skjer i Ukraina, det er et sjokk for alle. Prisen er der den er av feil grunner. Det er også en bekymring rundt hva dette betyr på lang sikt, det kan påvirke makrobildet og etterspørselen, sier han.

– Det er en malurt i begeret, vi ønsker at prisene skal være høye på grunn av økonomisk vekst og fordi det er etterspørsel etter olje og gass som er produsert på en sikker måte med lave utslipp, sier Rød.

– Hadde du trodd på disse prisene da dette året startet?

– Nei, jeg hadde ikke håpet det heller. Jeg tror ikke det er noen som er tjent med dette. Dette handler om forutsigbarhet og stabilitet, det ønsker vi også, sier Rød.