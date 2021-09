Lover 6,5 milliarder til lavutslippsteknologier: Equinor satser på fusjon i USA

Oljekjempen Equinor vil investere 6,5 milliarder kroner i lovende lavutslippsteknologier de neste fem årene. Blant satsingene er Commonwealth Fusion Systems i USA, som nå forteller om en vellykket test knyttet til fusjonsenergi.

Commonwealth Fusion Systems melder om lovende tester av magnetene som skal brukes i selskapets fusjonsreaktor. Selskapet benytter seg av en tokamak, en smultringformet enhet som lager et kraftig magnetfelt. Nå har Equinor investert i selskapet. Vis mer

Hvis selskapet lykkes med å utvikle fungerende fusjonsteknologi, vil det kunne løse noen av problemene knyttet til atomavfall og sikre verden mer utslippsfri energi.

Nylig satset også den norske oljekjempen Equinor på denne teknologien, ved å kjøpe en mindre eierandel i selskapet Commonwealth Fusion Systems (CFS) i USA.

Denne uken meldte CFS om lovende testresultater for de svært kraftige magnetene som trengs i en fusjonsreaktor, som gjenskaper forholdene på solen med svært høye temperaturer. Selskapets håp er å kunne lage verdens første fusjonsreaktor som leverer mer energi enn det som kreves for å få fusjonsprosessen i gang.

– Equinors ambisjon er å ta en ledende rolle i energiomstillingen, da må vi tørre å satse på lovende og potensielt banebrytende lavkarbonteknologier, sier Gareth Burns, leder for Equinor Ventures.

Equinor har planer om å investere 750 millioner dollar (6,5 milliarder kroner) over de neste fem årene i potensielt banebrytende lavutslippsteknologi. Det skal skje gjennom investeringsvirksomheten Equinor Ventures, som i dag har eierandeler i rundt 40 selskaper og 10 ulike fond.

– Vi investerte i fusjon og Commonwealth Fusion Systems fordi vi tror på teknologien og selskapet. Fusjonsenergi har et nesten ubegrenset potensial og avgir ikke CO₂ eller andre drivhusgasser i atmosfæren. Mye gjenstår, men vi er veldig oppmuntret av testresultatet og rollen fusjon potensielt kan spille i den fremtidige energimiksen, sier Burns.

Fusjon har ikke lyktes så langt

Tradisjonell atomkraft drives ved å splitte atomer, og skaper mye avfall. Ved i stedet å slå sammen atomer for å frigjøre energi, samme prosess som skjer på solen, så vil det bli produsert langt mindre langlivet atomavfall enn ved tradisjonell atomkraft.

Så langt har ingen klart å lage en fusjonsreaktor som produserer mer energi enn det som kreves for å få fusjonen i gang. Men det finnes flere forskningsreaktorer, som europeiske ITER, som forsøker å videreutvikle fusjonskraft og få ut mer energi enn det som brukes.

Klarer man å lage en kompakt fusjonsreaktor, vil verden få tilgang på utslippsfri, flyttbar kraft med uendelig tilgang på kraft, med mye større sikkerhet enn i andre anlegg, skriver CFS i en melding. Selskapet skal bygge sin enhet SPARC i Devens i Massachussetts, og håper å lykkes med netto energiproduksjon innen 2025.

Lovende testresultat

CFS meldte denne uken om en vellykket test av magnetene som skal brukes til å holde plasmaet på plass i fusjonsreaktoren deres, etter en test ved Instituttet for plasmavitenskap og fusjon ved Massachussetts Institute of Technology (MIT).

Sammen har de testet det de omtaler som verdens sterkeste superledende høytemperatursmagnet. Det kreves sterke magneter for å holde på plass plasmaet i en fusjonsreaktor.

Ifølge CFS viste testene at magneten deres i stor skala vil kunne opprettholde et magnetfelt på mer enn 20 tesla over tid, med relativt lavt energiforbruk. Ifølge selskapet kan dette bidra til at reaktoren er i stand til å skape mer energi enn det den forbruker for å varme opp plasmaet inni reaktoren. Det vil i så fall være første gang at noen lykkes med dette.

Selskapets enhet SPARC benytter seg av en tokamak, en smultringformet enhet som lager et magnetfelt som skal holde plasmaet i reaktoren på plass. Ifølge MIT ville enheten ha måttet vært 40 ganger større med tradisjonelle magneter enn det som er mulig med superledende magneter.

– Denne magneten bryter rekorder, er resultatet av tre års arbeid og bryter vei for at verden kan få oppleve fusjonskraft, sier konsernsjef Bob Mumgaard i CFS i en melding.

– Verden trenger en fundamentalt ny teknologi for å støtte opp under forsøkene på utslippskutt i en tidsskala som kan begrense klimaendringer. Testen av vår magnet beviser at vi har den teknologi, og vi er på vei til å produsere ren, uendelig energi til hele verden, sier han.

Håper på mindre enheter

Fusjon av atomer slipper løs mye energi. Magnetfeltet trengs fordi det ikke er mulig for solid materiale å motstå temperaturer som kan bli på opp mot 100 millioner grader, som på solen. Magnetfeltet lager en slags usynlig flaske som holder på plass plasmaet, som er en suppe av protoner og elektroner.

En tokamak bruker magneter til å kontrollere og isolere plasmaet der sammenslåingen av atomer (fusjon) kan skje. Det er totalt bygget rundt 160 tokamaker globalt, ifølge CFS. Tidligere har man måttet bygge veldig store enheter for å sikre et sterkt nok magnetfelt. Med høytemperaturmagneter vil det ifølge CFS være mulig å redusere størrelsen på tokamakene.

Mye gjenstår fortsatt, men selskapet håper å kunne bygge en langt mindre fusjonsreaktor enn det som tidligere har vært mulig, til lavere kostnader og på mye kortere tid.

I en pressekonferanse sier viseforskningsdirektør Maria Zuber ved MIT at testene av magnetene kan bli banebrytende for å sikre utviklingen av fungerende fusjonsteknologi.

– Dette er ikke det siste hinderet vi må over, det gjenstår teknologiske at økonomiske utfordringer. Men med denne siste vellykkede testen håper jeg at MIT og CFS kan få til netto energiproduksjon. Det vil være en game changer, sier Zuber.

