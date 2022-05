Equinor opprettholder utbytte tross nytt rekordresultat

Equinor økte tidligere i år utbyttet og trappet opp tilbakekjøpene av aksjer. Men det nye rekordresultatet fører ikke med seg større utdelinger til aksjonærene.

Dette bildet er fra det enorme gassfeltet Troll på norsk sokkel, som er svært viktig for Europas gassforsyning.

Oljekjempen vil utbetale 0,20 dollar i utbytte, og opprettholder planen om et ekstraordinært utbytte på 0,20 dollar.

Det kommer frem i forbindelse med Equinors resultat for første kvartal.

Dermed gjøres det ingen endringer i utbyttet fra fremleggelsen av resultatet for fjerde kvartal, tross et nytt rekordresultat i årets tre første måneder.

I tillegg startes andre transje i det pågående tilbakekjøpsprogrammet på 5 milliarder dollar. Den nye transjen innebærer at selskapet skal kjøpe aksjer for 1,33 milliarder dollar.

Da selskapet i februar la frem planen for utdelinger i 2022, anslo selskapet at det samlet vil dele ut 10 milliarder dollar, tilsvarende rundt 88 milliarder kroner, i år gjennom utbytter og tilbakekjøp. På grunn av svekkelser i kronekursen i perioden er den samlede summen i kroner nå rundt 94 milliarder kroner.

Skyhøye gasspriser og uvanlig høye oljepriser fører til enorme pengestrømmer for olje- og gassindustrien, bare to år etter at energiprisene var i fritt fall og oljegigantene fikk en kjempesmell under coronakrisen.

Ifølge analyseselskapet Rystad Energy vil den frie kontantstrømmen i globale oljeselskaper stige med 70 prosent fra i fjor til 834 milliarder dollar i år.

Det er mer enn en seksdobling av nivået i kriseåret 2020, da den frie kontantstrømmen i oljeselskapene var på bare 126 milliarder dollar, ifølge selskapet.

Mer penger i kassen kan føre til økte investeringer i olje- og gassprosjekter, men selskapene kan også velge å gjøre oppkjøp eller å tilbakeføre pengene til eierne i form av økte utbytter og tilbakekjøp av aksjer.

Mer penger til eierne

En rekke olje- og gasselskaper har i det siste økt utbetalingene til eierne:

Amerikanske Exxon Mobil økte sitt tilbakekjøpsprogram fra 10 milliarder til 30 milliarder dollar i forbindelse med sitt resultat for første kvartal. Selskapets utbytte var på 0,88 dollar per aksje, fra 0,87 dollar per aksje på samme tid i fjor.

Britiske BP varslet et tilbakekjøpsprogram på 2,5 milliarder dollar i forbindelse med sin rapport for første kvartal, men beholdt utbyttet uendret fra fjerde kvartal.

Franske TotalEnergies økte sitt utbytte med fem prosent og varslet tilbakekjøp på tre milliarder dollar i forbindelse med sin kvartalsrapport.

Chevron økte sitt utbytte med seks prosent til 1,42 dollar per aksje i fjerde kvartal, og har samme nivå i første kvartal. Ifølge Chevron blir 2022 det 35. året på rad med økte utbytter i selskapet.

Oljeselskapet Vår Energi økte sitt utbytte for 2022 med 25 prosent etter sterke tall i første kvartal.

Aker BP har økt utbyttet for 2022 med 40 prosent fra fjoråret til 1,90 dollar per aksje.

SV kritisk til økt utbytte

I fjerde kvartal økte Equinor utbyttet fra 18 cent per aksje til 20 cent per aksje, i tillegg til et ekstraordinært utbytte på 20 cent per aksje i fire kvartaler. Da mente SV at olje- og gassindustrien fikk en altfor gunstig krisepakke fra Stortinget etter coronakrisen i 2020, og at pengene ikke burde gå til eierne.

– Det er uhørt, sa stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) etter Equinors rapport for fjerde kvartal.

Krisepakken skulle bidra til å opprettholde aktiviteten på sokkelen, og har ifølge bransjen fungert etter planen. Rystad Energy venter at et rekordhøyt antall utbyggingsplaner kan bli godkjent i 2023.

– Den skattepakken vi fikk i 2020 var utrolig viktig for at vi kunne opprettholde planleggingen av de prosjektene som vi skal ta investeringsbeslutning på nå, sa Equinor-sjef Anders Opedal til E24 i forbindelse med fjerde kvartal.