OMV selger sin andel på Wisting-feltet for 2,6 milliarder

Konsernet vil fokusere mer på gassproduksjon og lavkarbon-prosjekter i årene fremover, og da passer ikke oljefeltet Wisting inn i den fremtidige porteføljen, sier direktøren i Norge.

OMV opplyser i en pressemelding torsdag at de selger sin 25 prosent store andel for 320 millioner dollar til Lundin Energy.

Det tilsvarer omtrent 2,67 milliarder norske kroner.

- Konsernets fokus mot mer gassproduksjon gjelder også for oppstrømsvirksomheten i Norge. Wisting er et oljefelt og passer derfor ikke inn i vår fremtidige portefølje, skriver Knut Mauseth, administrerende direktør i OMV Norge i en e-post til E24.

I de neste årene skal OMV fokusere på lavkarbon-prosjekter i større grad, og mindre på utbyggingsprosjekter som vil kreve store investeringer, opplyser selskapet.

– Salget av Wisting-feltet er i tråd med OMVs oppstrømsstrategi. Vi har som mål å øke andelen gass fremfor olje for å redusere karbonintensiteten i vår fremtidige portefølje, sier Johann Pleininger, konserndirektør for oppstrømvirksomheten i OMV, i pressemeldingen.

– Norge er fortsatt et viktig satsingsområde

Wisting-feltet ligger i Barentshavet, og OMV inngikk samarbeid med Equinor på feltet i 2019. Da var de to selskapene enige om at Equinor skulle være operatør under utbyggingen og OMV i driftfasen.

OMV er et østerrisk olje- og gasselskap, og den norske delen ble etablert i 2006 og har hovedkontor i Stavanger. Ifølge nettsiden er det mer enn 150 ansatte og mennesker på kontrakt, og med salget av Wisitng så forventer ikke selskapet overtallighet, ifølge meldingen.

– Norge er fortsatt et viktig satsingsområdet for OMV. Det er en godt etablert petroleumsregion med stabile rammevilkår og lavt karbonavtrykk, skriver Mauseth til E24.

Bladde opp milliardsum

I oktober i fjor bladde Lundin opp 1,16 milliarder og kjøpte seg inn på Wisting- og Alta-funnene.

– Dette er veldig gøy, og det er en manifestasjon v vår langsiktige satsing på Barentshavet, sa Kristin Færøyvik, administrerende direktør i Lundin Energys norske virksomhet da.

De gikk da inn med en 10 prosents eierandel i Wisting-feltet, og Færøyvik beskrev funnet på feltet som «stort og verdifullt» da.