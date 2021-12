400 kan miste jobben i Seadrill

Rundt 40 prosent av de ansatte i Norge kan miste jobben når to rigger er ferdige med sine oppdrag.

Riggen «West Hercules» skal til Canada på et oppdrag i et halvt år fra februar eller mars. Vis mer

Jone Østebø

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Seadrill har 1050 ansatte i Norge gjennom selskapet Seadrill Norway Crew AS, som har sitt hovedkontor i Stavanger. Til våren, trolig i mars, er riggen «West Bollsta» ferdig med sitt boreprogram, og kontrakten med Lundin avsluttes. I tillegg skal riggen «West Hercules» til Canada på et oppdrag i et halvt år fra februar eller mars.

Det gjør at opp mot 400 ansatte blir overflødige i selskapet.

– Det er med tungt hjerte at det sannsynligvis blir sendt ut oppsigelser rett før jul. Men vi har hatt en god prosess i en måneds tid, og vi har brukt lang tid på å få ordnet dette på en skikkelig måte. Alle får tre måneders oppsigelsestid, selv dem som ikke har vært ansatt lenge, sier klubbleder for Safe i Seadrill, Arild Jenssen til Aftenbladet.

Hvor mange som faktisk vil miste jobben, er ennå ikke klart. Blant annet er det usikkert hvor mange som eventuelt kan jobbe videre i Canada. Der har canadiere fortrinnsrett på jobb på riggen.

– Vi har til nå fått godkjent at 52 nordmenn kan få jobbe på riggen. Hvis de ikke får tak i nok canadiske arbeidere, kan flere fra Norge få jobb, sier Jenssen.

I nedbemanningen vil ansiennitet være avgjørende.