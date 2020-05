Oljesuksess i Tananger sendes til Hammerfest

Asco får nye 21 millioner til digitaliseringsprosjekt i Hammerfest.

Digitalisering av laste- og losseoperasjoner ved Asco sparer tid og penger og utnytter fartøyene bedre. Her er Møkster-skipet «Stril Orion» klar til avgang fra Tananger ved en tidligere anledning. Vis mer Jarle Aasland

Publisert: Publisert: 11. mai 2020 11:21

I juli i fjor fikk Asco i Tananger over 20 millioner kroner fra Kystverket til digitalisering for å effektivisere logistikk-kjeden ut fra Tananger. Nå får selskapet nye 21 millioner for å gjøre det samme ved selskapets Hammerfest-terminal ved Barentshavet.

Asco Norge AS er en terminaloperatør for flere offshorebaser i Norge og driver også globalt.

Les på E24+ (for abonnenter) – Ansatte blir drept på arbeidsplasser uten at Norge gjør noe med det

Utnytter fartøy bedre

Laste- og losseoperasjoner skal få digital infrastruktur med elektronisk datafangst. Dette vil spare både tid og penger. Fartøyene vil bli utnyttet bedre, det vil bidra til at mer gods kan overføres fra vei til sjø, noe som igjen bidrar til reduserte utslipp.

– Effektiviseringsgevinsten vil komme i form av redusert tidsbruk. Vi regner med en tidsbesparelse på 80 prosent for lastebiler og 20 prosent på skipene, sier digitaliseringssjef Christopher Hoftun i en pressemelding.

Han framhever at dette også vil gi en miljøgevinst. – Fartøyene vil få en kortere liggetid ved kai. Dette vil både gi mindre støy og mindre CO 2 -utslipp, forklarer han videre.

Hammerfestterminalen vil være i operasjonell drift i løpet av 2020 og blir det nye logistikk-knutepunktet i regionen.

Slik er den nye forsyningsbasen til Asco planlagt i Hammerfest. Basen kommer i drift i løpet av 2020. Vis mer Asco, illustrasjon.

Les på E24+ (for abonnenter) Equinor-milliarder til klimakutt kunne gitt storstilt energieffektivisering

Sparer tid og ressurser

Effektiviseringen er knyttet til tidsbruken på havneoperasjoner som laste- og losseoperasjoner på terminalen, effektivisering av godsflyten for sjøbaserte transport- og logistikkjedene.

– Når Asco Base i Leirvika står ferdig og vi har fått implementert løsninger rundt effektivisering og digitalisering vil dette komme alle brukere av terminalen til gode. Vi har stor tro på at dette vil være fordelaktig for mange næringer i regionen å ta i bruk. Det handler om å få rett utstyr til rett tid med 100 prosent kontroll. Dette vil spare mye tid og ressurser for våre brukere, sier Tom Eirik Lysmen Jakobsen, basesjef i Asco Base Hammerfest