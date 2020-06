Glade Equinor-ansatte tilbake på kontoret

– Å, så herlig å være på jobb igjen! Nå kan vi endelig møtes og bli bedre kjent med hverandre!

Direktør Kjetil Hove er begeistret for å kunne møte sine ansatte på kontoret. Her i prat med senior boreingeniør Ali Albawi som har jobbet i Equinor i sju år. Men også han er fersk i FLX. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 4. juni 2020 11:02

Equinors ferske «redningsmannskap» for gamle oljefelt er de første som er på plass på kontoret. Direktør Kjetil Hove er begeistret.

De heter FLX. Nei, vi snakker ikke om en flyplass i USA. Bokstavene står for Field Life Extension («Forlengelse av livet til felt»), og det er et helt nytt forretningsområde i Equinor.

– Vi synes det var kulere med FLX enn FLE, så da ble det sånn, sier direktør Hove. Han leder de rundt 200 ansatte. Av disse fikk tirsdag 100 møte opp i nye lokaler på Forus, i Sola kommune.

Stig Ørjan Lønning er ute av hjemmekontoret. Han er ansatt i Schlumberger og arbeider for Equinor i FLX. Vis mer Jon Ingemundsen

Innflyttingen stanset

Avdelingen ble formelt opprettet nå i vår, men de nyansatte ble som så mange andre stanset av koronakrisen da de skulle flytte inn i nye lokaler og bli kjent.

– Vi starter litt forsiktig. Halvparten av oss jobber den ene uken, og så kommer den andre halvparten uken etter. Det blir en periode med rotasjon, sier Hove.

Alt skjer selvsagt i beste HMS-ånd for oljesektoren, og alle smitteverntiltak - og sikker noen flere - er på plass. Avstand, håndsprit, ingen håndhilsing, spesielle forholdsregler i kantinen, og så videre.

Alle Equinor sine kontorer skal forøvrig gjenåpnes nå. I Harstad har de åpnet allerede, og FLX åpnet altså tirsdag denne uken.

– De andre kontorene på Forus åpner i neste uke og uken etterpå, men med noe ulik kapasitet. Alle de norske kontorene våre skal åpnes innen midten av juni, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor.

Dette er feltet som har forlenget livet for 10. gang. I forgrunnen Statfjord B-plattformen på blokk 33/12. Bak Statfjord A og bakerst Statfjord C. Vis mer Jon Ingemundsen

Equinor åpner De første kontorene som ble åpnet i Equinor var i Harstad, Rotvoll i Trondheim og på Kollsnes i Øygarden. De åpnet delvis den 18. mai. FLX i Stavanger åpnet tirsdag 2. juni. Hovedkontoret Forus Vest vil åpne den 8. juni og Forus Øst den 15. juni. Alle med delvis åpning. Alle selskapets kontorer i Norge, i Trondheim, Bergen, Oslo og andre steder skal åpne innen 15. juni. Vis mer vg-expand-down

Lønnsom drift lenger

FLX skal altså sørge for at gamle felt, og da snakker vi først og fremst om Statfjord-feltet (med produksjonsstart i november 1979!) skal drives lønnsomt i enda flere år.

Så seint som i november i fjor var planen å stenge ned Statfjord. Feltet produserer nå bare 10 prosent av sin maksimale produksjon tilbake i 1992.

– Men så begynte vi å lure på om nedstengning var det beste. Og heldigvis, den 23. desember i fjor tikket den siste godkjenningen fra partnerne i lisensen inn til oss, og avgjørelsen var endelig, sier Hove.

Dermed ble Statfjord sin levetid forlenget for 10. gang!

Nå skal Statfjord A produsere olje og gass til 2027, mens Statfjord B og C skal få leve helt til 2040.

FLX har direkte og daglig kontakt med de tre plattformsjefene på Statfjord.

Alle er på plass

– FLX består av alle fagfolk som trengs for å drive et oljefelt, sier Hove. - Vi har geologer, borere, ingeniører, brønnoperatører, elektrikere, isolatører, økonomer og planleggere, kort sagt alle. Oppgaven vår er å effektivisere driften.

Også underleverandører som Schlumberger og Archer har ansatte i avdelingen.

FLX skal forøvrig ha enda en oppgave.

– I tillegg til å effektivisere den sine livsfasen til feltene våre, skal vi også sørge for at selve nedstengningen av gamle oljefelt skjer sikkert og effektivt. Nå først skal vi starte med Heimdal-feltet der rigg og alt annet skal fjernes fra 2022 og 2023. Det samme skal skje med Veslefrikk. I mange år framover blir nedstengning av oljefelt et viktig område for Equinor, og vi ønsker å være helt i front, sier Kjetil Hove.