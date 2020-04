Analytiker ser risiko for oljepris ned mot null: – Vi er på vei dit for øyeblikket

Den amerikanske oljeprisen har vært under null for første gang. I verste fall kan det samme skje i Nordsjøen, tror oljeanalytiker Oddvar Bjørgan. Rystad Energy tror derimot ti dollar per fat kan være et gulv.

OLJEPRISEN STUPER: Prisen på nordsjøolje var på det laveste siden 2002 tirsdag. Her fra Ekofisk-feltet i Nordsjøen Vis mer Carina Johansen

Publisert: Oppdatert: 21. april 2020 17:42 , Publisert: 21. april 2020 17:26

Oljeselgere i USA måtte betale for å kvitte seg med olje mandag, et nytt bunnpunkt i krisen som nå herjer i oljemarkedet.

Prisen på nordsjøolje er også i utforbakke. Tirsdag var prisen under 20 dollar per fat, det laveste siden 2002.

Analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie mener det er en risiko for at prisene i Nordsjøen kan få en lignende kollaps som prisene i USA.

– Det kan skje, absolutt. Det var primært finansielle aktører som sto for handelen i den futures-kontrakten som kollapset, men det underliggende bildet er at det var veldig lite kjøpere av fysisk råolje og mangel på lagringskapasitet, sier han til E24.

Oljeforbruket er i fritt fall på grunn av coronakrisen. Oljelagrene fylles raskt opp, og mangel på lagerplass var årsaken til priskollapsen i USA.

Les også Mandag stupte oljeprisen under null. Om 30 dager kan det skje igjen

Coronakrisen i oljemarkedet Coronakrisen har satt store deler av verdens flyflåte på bakken og biltrafikken stuper, noe som struper etterspørselen etter drivstoff.

Rystad Energy anslår at verdens oljekonsum vil falle fra rundt 100 millioner fat per dag til 72,5 millioner fat om dagen i april.

Det betyr at oljelagrene blir fylt opp raskt. Frykten er at verden snart vil gå tom for ledig lagerplass.

Opec-landene og samarbeidsland som Russland har blitt enige om et produksjonskutt på 9,7 millioner fat i første omgang, men analytikere tviler på at kuttet er stort nok til å balansere et oljemarked i krise.

I et slikt scenario kan oljeprisen stupe til enda lavere nivåer, slik at produsentene blir tvunget til å kutte produksjon som ikke er lønnsom.

Den lave oljeprisen går utover statsfinansene til mange oljeproduserende land. Den skaper også store problemer for amerikanske skiferoljeprodusenter, som har stått for en kraftig gjeldsfinansiert vekst i flere år. Vis mer vg-expand-down

– Hva skal til for at det samme skal skje i Nordsjøen?

– Hvis tilbudet fortsetter å være vesentlig høyere enn etterspørselen, slik at lagrene fylles opp, og det til slutt ikke er kjøpere av den oljen som produseres.

– Er det et sannsynlig eller usannsynlig scenario?

– For øyeblikket er det ingen tvil om at tilbudet er mye høyere enn etterspørselen. Du kan si at vi er på vei dit for øyeblikket. Det som må til er at tilbudet må ned og etterspørselen må opp, og det skjer selvfølgelig etter hvert, men det er godt mulig at prisen må ned en del før det skjer.

Les på E24+ (for abonnenter) Her er noen av de viktigste oljelagrene: – Et eksperiment verden aldri har vært med på før

Tror ti dollar kan være et gulv

Oljeanalytiker Louise Dickson i analyseselskapet Rystad Energy tror en tilsvarende priskollaps i Nordsjøen «er mindre sannsynlig».

Hun peker på at lagringsmulighetene er bedre for oljen offshore, som i Nordsjøen, enn for olje produsert på land, som i USA.

Hvis noe lignende skal skje med nordsjøolje, må enten lagringsmulighetene i Nordsjøen begynne å fylle seg opp, eller så må aktører med ekstra lagermuligheter utnytte sin posisjon for å presse prisene nedover, påpeker hun.

Les også Nordsjøoljen stuper etter WTI-oljen: Dundrer ned nær 30 prosent

Dickson ser for seg et prisgulv på ti dollar per fat for nordsjøolje (brent).

– Det spør litt på Opec-kuttene. Hvis vi ikke ser positive tegn til at kuttene gjennomføres, kan vi se Brent-olje flørte med ti dollar fatet.

– Men vi venter ikke varig lave priser på ti dollar fatet, vi tror markedet bare trenger å røre det nivået før det blir noen nedstengninger, sier hun.

Tirsdag kveld skriver Dow Jones Newswire at Opec+ vurderer å møtes 10. mai for å diskutere dypere produksjonskutt.

Ifølge kildene skal Opec-delegater diskutere krisen i oljemarkedet ytterligere tirsdag, men det ventes ikke noe nytt oljeproduksjonskutt etter disse samtalene.

Oljeanalytiker Christian Yggeseth i Danske Bank. Vis mer Danske Bank

– Tror det er mer nedside

Dickson får følge av oljeanalytiker Christian Yggeseth i Danske Bank.

– Vi er fortsatt der at vi tror det er mer nedside i Brent før det ser bedre ut. Men om det skal til fem, ti eller femten dollar er vanskelig å spå.

Analytikeren peker på logistikksituasjonen globalt.

– Hvis du begynner å fylle lagrene til nivåer som nærmer seg kapasitetstaket, så vil du kunne se i et «worst case-scenario» at noen må tilby å betale for å bli kvitt oljen sin, for å holde produksjonen åpen. Det går på at en del oljeselskaper har forpliktelser om leveranser av olje.

Analytikeren tror de avtalte produksjonskuttene i Opec og samarbeidsland som Russland vil hjelpe. Avtalen er et kutt på 9,7 millioner fat per dag i første omgang, som tilsvarer rundt ti prosent av verdens produksjon før viruskrisen.

– Jeg tror at enden på visa er det kommer til å bli, i tillegg til det «Opec pluss» har signalisert, en del nedstengninger som følge av at prisen er for lav. Og det faktum at du har så store logistikkutfordringer at du ikke får ut oljen, fordi enten så er lagringsskip eller rørledningskapasiteten sprengt.