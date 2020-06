– Ikke i rute til å avverge sammenbrudd

Tempoet med å redusere klimagassutslippene er for lavt til å innfri målene i Paris-avtalen.

Selv om etterspørselen etter olje faller, er det ikke nok fart i fornybarsatsingen til å holde tritt med tempoet som Paris-avtalen krever for utslippskutt fram mot 2030. Her fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Vis mer Carina Johansen

Publisert: Publisert: 17. juni 2020 17:03

Gode ønsker innenfor klimapolitikken omsettes ikke i rask nok handling for å holde god nok fart til å kutte utslippene med 50 prosent innen 2030.

Dette viser rapporten Ren 21 - Renewables 2020 Global status report som er utarbeidet for Climate Action Network, CAN International – et nettverk for over 1300 organisasjoner som arbeider for å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Les også Tajik om oljepakken - Nå forventer vi at det kommer jobber langs kysten

– Selv om fornybar energi vokser, går veksten for seint over hele verden. For å takle klimaendringene effektivt må årlige investeringer tredobles i løpet av dette tiåret, og energieffektiviseringer må dobles hvert år i alle økonomiske sektorer, sier Stephan Singer i CAN International i en pressemelding i forbindelse med offentliggjøringen av rapporten.

Strømbehovet falt betydelig

Rapporten omtaler også energiforbruket hver måned med full nedstengning som følge av koronapandemien. Her viser tallene fra land, som representerer vel en tredjedel av den globale etterspørselen etter elektrisitet, at strømbehovet ble redusert med 20 prosent i gjennomsnitt. Nedstengingen har dermed ført til mindre bruk av energi i tiden med nedstengning, men uten at dette viser igjen i CO₂-regnskapet.

Videre forteller rapporten at etterspørselen globalt etter strøm falt med 2,5 prosent i første kvartal i 2020, mens ifølge tall fra det internasjonale energibyrået, IEA, falt etterspørselen etter kull og olje med henholdsvis nesten 8 prosent og 5 prosent. Fornybar energi var den eneste kilden til strømproduksjon som registrerte vekst i etterspørselen i denne perioden.

Les også Klimasøksmålet er berammet i Høyesterett: Setter av syv dager i november

– Fram mot 2040 bør vi omtrent tredoble de fornybare energikildene. Å nå Parisavtalens mål uten en enestående vekst av fornybar energi vil være veldig vanskelig, sier Wendel Trio, direktør i CAN Europa i en pressemelding.

Ifølge rapporten har noen få land klart å øke andelen fornybar energi, hovedsakelig innenfor strømforsyning. Her har fornybar energi vokst betydelig de siste årene, først og fremst på grunn av vind- og solenergi.

Les også SV ut mot Ap og Sps oljeskryt i Finnmark: – De har ført lokalbefolkningen bak lyset

Selv om andelen fornybar energi går opp, særlig innenfor sol- og vindkraft, er det behov for større vekst innenfor fornybar energi i årene framover for å redusere klimautslippene. Vis mer Jon Ingemundsen

– Bør være en oppvåkning

Transportsektoren bruker 32 prosent av det totale energiforbruket, mens bare 3 prosent av den globale transporten drives av fornybar energi.

Les også Equinor lanserer ny klimaplan: Vil halvere utslipp på norske skip innen 10 år

– Rapporten som er lansert i dag er en sterk påminnelse om at til tross for veksten av fornybar energi i noen sektorer og i noen land, er ikke verden i rute for å avverge sammenbrudd i klimaet. Rapporten bekrefter at de sosiale og økonomiske fordelene ved å skifte til fornybar energi må danne grunnfjellet for politikken i en post Covid-19-verden, heter det i en melding som CAN International har sendt ut.

Det sentrale rådet er å få til en ny og forsterket satsing på fornybar energi i kjølvannet av koronapandemien, ifølge CAN-talsmann Tasneem Essop:

– Dette bør være en oppvåkning og få regjeringen over hele verden til å handle. De kan gjøre dette umiddelbart ved å bruke sine økonomiske stimulansepakker for å investere i fornybar energi i stedet for fossilt brensel.