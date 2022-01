Analytiker om Ukraina-uroen: – Oljeprisen vil gå skrikende høyt

Samtidig som etterspørselen stiger vil det ikke komme noen ny produksjonskapasitet inn på markedet de neste tre til fem årene, advarer analytiker.

Oljeanalytiker og partner, Nadia Wiggen, i Pareto. Vis mer

Ikke bare har oljeprisen steget ti dollar siden årsskiftet, men er også på det høyeste nivået siden oktober 2014. Nadia Wiggen, partner og energianalytiker hos Pareto trekker frem tre punkter til at oljeprisen vaker rundt 90 dollar fatet:

For det første er vi på et kritisk lavt nivå for råoljelagrene i OECD.

For det andre har vi en økt ustabilitet hva gjelder Russland og trusselen om en krig med Ukraina.

For det tredje øker etterspørselen etter olje i takt med at verden innser at den typen nedstengninger vi har sett ikke er nødvendige.

Wiggen tror etterspørselen vil skyte ytterligere fart mot sommeren, i takt med at verden åpner opp og flyreisene blir stadig flere.

– Vi ser at det vil være for lite tilgjengelig olje til å møte etterspørselen. Vi ser også at oljeprisene må stige nok til å holde tilbake noe av veksten i etterspørselen på kort sikt.

Ukraina-uroen

– Oljeprisen bikket over 90 dollar fatet i går, tror du det er sannsynlig at vi holder oss på dette nivået?

– Jeg tror oljeprisen vil fortsette å handles over 90 dollar fatet, og kanskje høyere, særlig om situasjonen med Russland og Ukraina vedvarer, og enda mer om Russland faktisk invaderer, sier Wiggen, og forklarer:

– Markedet har ikke priset inn de langsiktige effektene av den pågående geopolitiske situasjonen. Det ser ut til at markedet tror dette vil vare i et par uker, men dette kan vedvare i flere år, og særlig med potensielle sanksjoner.

Pareto-analytikeren sier de historisk har sett mest aktivitet i sammenheng med uro i fremtidskontrakter. I dette tilfellet har de imidlertid sett prisene på fysisk olje bevege seg høyere enn fremtidskontraktene.

Det ser likevel ut som de fleste venter på en «dipp» før de kjøper, som kan komme i forbindelse med kinesisk nyttår og OL, ettersom Kina vil konsumere mindre olje i denne perioden.

– Det kan føre til en billigere mulighet for å kjøpe, men så vil oljeprisen gå skrikende høyt.

Russland kan presse nordsjøoljen skyhøyt

Siden september har gassprisene steget ekstremt mye, og oljeprisen ganske marginalt i forhold. Ifølge Wiggen har gassprisene vært tilsvarende 360 dollar fatet i olje.

– Russland er verdens tredje største oljeprodusent, og vi mistenker at de har holdt tilbake litt olje som en margin nå som de forbereder seg på situasjonen med Ukraina.

Hun forklarer at de likevel kan holde tilbake mer olje, eller så kan de sende oljen til Kina i stedet for Europa. De har ikke utnyttet all rørkapasitet til Kina ennå, så Russland kan enkelt sende oljen dit i stedet. Wiggen forklarer videre at situasjonen er slik fordi dagens ordre er begrenset til 70 prosent av maks kapasitet grunnet OL, som tvinger prisen høyere.

– Det er her vi kan ende opp i en akutt situasjon som vil føre til at prisen på nordsjøolje virkelig skyter i været, sier hun, og legger til:

– Det er fordi vi vil ha mindre olje umiddelbart tilgjengelig her. Lastebiler kan også brukes over hele Russland for å flytte olje internt i stedet for å bruke eksportterminaler til Europa.

Stramt oljemarked de neste tre til fem årene

Wiggen tror Opec+ kan påvirke ved å slippe mer olje ut i markedet. Ettersom Russland også er i Opec+, så er Saudi-Arabia en viktig spillebrikke, ettersom de har en god tone med både Russland og USA.

Likevel har ikke Opec+ ubegrenset med produksjonskapasitet. Pareto tror oljekartellgruppen har en kapasitet på omtrent 4,5 millioner fat per dag, hvor Saudi-Arabia har 1,8 millioner fat hver dag av denne kapasiteten.

– Det er nok ikke sannsynlig at de fører de 1,8 millioner fatene daglig med ledig kapasitet de har inn i markedet, men de kan øke produksjonen med 500.000 fat per dag, om nødvendig.

Det er likevel ikke alle Opec-medlemmer som ville blitt glade for at Saudi-Arabia potensielt ville økt produksjonen, fordi de foretrekker høyere oljepriser for å bringe tilbake investeringene inn i Opec-land. De ville derfor stemt imot et forslag for at Saudi-Arabia øker produksjonen.

Saudi-Arabia må balansere stabilitet og opprettholde et positivt oljeprismiljø. Sammenlignet med andre råvarer, som for eksempel aluminium, er økningen i oljeprisen moderat, så behovet for ytterligere saudiarabisk intervensjon mot andre Opec-medlemmer er ikke så akutt for øyeblikket.

– Det vil komme mer olje inn i markedet, og det de så langt har kommunisert ut til markedene har vært en økning på 400.000 fat per måned. Men vi tror at disse månedlige økningene vil stagnere allerede fra april, da reservelagrene begynner å tynnes ut, sier Wiggen, og legger til:

– Det viktigste er at det ikke er noen ledig produksjonskapasitet som kommer i Opec+ . Det betyr at ledig kapasitet er fastsatt, slik at markedet kan trekke fra de 4,5 millioner fatene per dag. Det kommer ikke mer kapasitet de neste tre til fem årene. Det skaper et veldig stramt oljemarked som vil vare like lenge, og oljeprisen vil være høyere i lengre tid enn markedet forventer.

– Vi har hatt mange år med underinvesteringer mens oljeetterspørselen fortsetter å vokse, så det er en enorm etterspørsel å ta igjen.