Tyskland redder kriserammet Fortum-selskap

Den tyske regjeringen går inn med et milliardbeløp i det kriserammede gasselskapet Uniper. Fortum fortsetter som største eier.

Gasslagringsanlegget Bierwang nær München i Tyskland eies av Uniper.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Tyskland går inn med 237 millioner euro, tilsvarende 2,4 milliarder kroner, for å redde det kriserammede tyske gasselskapet Uniper. Det bekrefter Fortum, som vil fortsette som største eier i selskapet.

Etter kapitalinnhentingen vil Tyskland eie rundt 30 prosent av aksjene i Uniper. Fortums eierandel på 80 prosent vil på grunn av transaksjonen utvannes til rundt 56 prosent.

– Etter intensive og konstruktive forhandlinger fant vi en løsning som på en akseptabel måte dekker interessene til alle involverte parter. Vi har vært drevet av behovet for å sikre Europas leveringssikkerhet i krigstid, sier Fortum-sjef Markus Rauramo i en kommentar.

Uniper er Tysklands største importør av naturgass, og har blitt truffet hardt av Russlands innstramming på eksport av gass. På grunn av dette har selskapet havnet i en svært vanskelig finansiell situasjon.

Les også Tyskland inngår milliardavtale med norsk rederi for å frigjøre seg fra russisk gass

I tillegg til kapitalinnskuddet har den tyske regjeringen forpliktet seg til å stille inntil 7,7 milliarder euro til rådighet som konvertible lån, for at selskapet skal kunne håndtere potensielle tap. På toppen av det vil den statseide banken KfW øke likviditetsrammen til Uniper fra to til ni milliarder euro.

«Den tyske regjeringen er klar til å gi ytterligere støtte om Unipers akkumulerte driftstap på grunn av ytterligere gassforstyrrelser overgår den totale rammen på syv milliarder euro,» skriver Fortum i en pressemelding. Det understrekes at slike grep skal tas uten ytterligere utvanning av eksisterende aksjonærer.