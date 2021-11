Podkast: Derfor mener de høye olje- og gasspriser er bra for det grønne skiftet

Hør fersk episode av E24-podden, med Kyrre Knutsen, Geir Austigard og Ola Myrset.

Den siste tiden har olje- og gassprisene vært på svært høye nivåer. Det fører til at selskapene som selger produktene, som Equinor og Petoro, leverer rekordresulater. Men hva betyr det for de mange leverandørbedriftene i næringen?

– Aktiviteten på alt som kan øke oljeproduksjonen tiltar sterkt. Det gir positive utslag for de mer kortsiktige bedriftene. For store deler av næringen er det gode tider nå, sier Geir Austigard, konsernsjef i Moreld, i podkasten.

Han understreker at mange selskaper allerede var i en god stim som følge av skattepakken stortinget ble enige om under koronakrisen i fjor.

Hele podkasten kan du høre her:

Men når hjulene ruller raskt i oljebransjen, kan det også dukke opp noen fallgruver.

– Det er en fare for at vi får overoppheting og at kostnadsnivået går opp. Det er svært lite ønskelig for leverandørbedriftene og for operatørene. Det er tendenser til det allerede. Jeg er bekymret hvis vi havner på en ny galopp, der vi ehenter arbeidskraft fra hverandre og overbyr hverandre .Det har ikke oljebransjen råd til. Da lager vi enorme problemer for neste runde, sier Austigard og legger til:

– Jeg ønsker meg en mer ansvarlig oljebransje som har jevnere trykk. Det er ikke lett når aktivietene er så høy som i dag.

– Hva gjør dere konkret for å unngå det?

– Det kan jeg si deg, vi er veldig nøkterne når det gjelder å overby på lønn. Det er vi ikke med på. Det har jeg gitt klar beskjed om til våre selskaper.

– Ikke store utbytter

Mange leverandørbedrifter har startet overgangen til nye markeder, blant annet fornybar energi. Hva betyr høye olje- og gasspriser for det arbeidet?

– Her finnes det to historier. Den ene er at vi kan bruke pengene fra tradisjonell virksomhet til å finansiere nye områder. Den andre er at en del mindre bedrifter ikke klarer å ri to hester samtidig. Hvis det går veldig bra med det de kan best, er det selvfølgelig en viss fare for at de vender tilbake til olje og gass, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank.

– Det er farlig hvis høy aktivitet innen olje og gass gjør at man stopper opp utviklingen i nye markeder. Det kommer en kald vinterdag, og da må man være forberedt, sier Geir Austigard.

– Bedriftene blir nå i stand til å satse på nye ting. Mange får høy omsetning og finansiell mulighet til å investere. Men da må de være ansvarlige og gjennomføre disse satstingene. Men muligheten er der. Så ja, det som skjer, er veldig positivt, sier Austigard.

– Det er ikke store utbytter som gjelder framover, det er satsinger og pløying av overskudd inn i nye forretningsområder, sier han.

