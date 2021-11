Oljearbeider mistet foten – får 3,1 millioner i erstatning av riggselskap

Advokatene er fornøyd med resultatet etter at en fem år lang sak mellom en tidligere boresjef og riggselskapet Saipem er avsluttet.

Oljearbeideren var boresjef i Saipem. Her riggen «Scarabeo 8» Vis mer

– Vi er veldig fornøyd med resultatet og at vår prinsipale anførsel slo gjennom til slutt, sier Stian With Indreiten, oljearbeiderens advokat, til Aftenbladet.

Selv ønsker oljearbeideren å holde en lav profil i sakens anledning. Han jobbet tidligere som boresjef i riggselskapet Saipem. Nå er han over i en annen rolle i selskapet, men jobber fortsatt offshore.

Alvorlig skadet

Saken har vært en dryg prosess for den tidligere boresjefen. Han ble ansatt som fast boresjef i Saipem i november i 2012. I 2014 ble han alvorlig skadet i en motorsykkelulykke. Etter ulykken måtte han amputere det ene beinet over kneleddet.

Etter at verneperioden utløp i juni 2015, inngikk mannen en avtale med Saipem om ulønnet permisjon fra juni 2015 til juni 2016.

Da permisjonstiden gikk ut i juni 2016, tilbød ikke Saipem mannen lønn eller arbeid, men samtidig nektet selskapet for at mannen var oppsagt. Saipem hevdet at mannen utgjorde en sikkerhetsrisiko, men den tidligere oljearbeideren hadde sikkerhetskurs og fikk fornyet sitt helsesertifikat for offshorearbeid.

– Klart arbeidsgiveransvar

Gulating lagmannsrett kom fram til at mannen i praksis ble oppsagt. Dette slo lagmannsretten fast i mai 2021. I juli avklarte Høyesterett at Saipems anke ikke ble tatt til følge, dermed står dommen fra Gulating lagmannsrett. Dette har Fri Fagbevegelse tidligere omtalt.

Mannen får vel 3,1 millioner kroner i erstatning for økonomisk tap, og 75.000 kroner i oppreisning. Dette er en god del høyere enn det Stavanger tingrett fastsatte i 2019, da han fikk 1,1 millioner kroner for økonomisk tap og 50.000 kroner i oppreisning.

Merete Furesund, som representerer Saipem i saken, opplyser til Aftenbladet at Saipem ikke har noen kommentar til saken.

Advokat Stian With Indreiten er glad for at retten har slått fast at oljearbeideren gikk så langt han kunne – og hadde ansvar selv når det gjelder egen avklaring av arbeidssituasjonen.

– Prinsipielt viser saken hvilket ansvar som påhviler partene i en arbeidskonflikt. Og det er også helt tydelig at arbeidsgiver har et klart ansvar for å sørge for nødvendig avklaring av arbeidssituasjonen og at arbeidstaker i denne saken hadde gjort det som kunne kreves av han, sier Indreiten.

Eivind Mossige, advokat i Industri Energi. Vis mer

– Full seier

Det var advokat Eyvind Mossige i Industri Energi som representerte oljearbeideren de første årene da saken verserte i rettssystemet. Mossige sier til Aftenbladet at det var viktig å få gjennomslag i denne saken og betegner det som en full seier.

Mossige er ikke overrasket over at Høyesterett ikke tok saken, tatt i betraktning den solide dokumentasjonen som forelå.

– Oljearbeideren gjorde det han kunne for å komme i jobb igjen. Han tok sikkerhetskurs og fikk fornyet helsesertifikatet – noe arbeidsgiveren nektet å akseptere. Stadig nye momenter ble trukket fram fra Saipem, men ingenting holdt vann. Oljearbeideren kunne dokumentere at han var arbeidsfør innenfor fristen, sier Mossige til Aftenbladet.