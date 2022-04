Stortingspolitikere om Martin Linge: «Total mangel på kontroll», «svært ødeleggende», «skandaløst»

Politikere i Stortingets energi- og miljøkomité vil ha bedre kontroll av oljeselskapenes utbyggingsplaner.

Lars Haltbrekken (SV) mener det er behov for å

Forrige helg skrev Aftenbladet/E24 om skandaleprosjektet Martin Linge i Nordsjøen, som ble fem år forsinket og endte opp med å koste 31,7 milliarder kroner mer enn planlagt – en sprekk på over 100 prosent. Skattebetalerne tar det meste av den regningen - 27 milliarder kroner, ifølge finansprofessor Thore Johnsen.

Oljearbeidere som var med på utbyggingen, fortalte om elendig ledelse, kaos og en plattform som var full av feil.

TotalEnergies og underleverandøren Technip Energies, som ledet arbeidet med utbyggingen, uttaler begge til Aftenbladet/E24 at de er uenige i hvordan ledelsen av prosjektet framstilles i artikkelen og sier de ikke kjenner seg igjen.

Martin Linge Hva: Olje- og gassfelt i Nordsjøen, drøyt 180 kilometer vest for Bergen.

Funnet: 1975 og 1978.

Reserver: Om lag 250 millioner fat oljeekvivalenter.

Utbyggingsplan: Levert og godkjent i 2012.

Produksjon: Startet 30.6.2021.

Kraft: Forsynes med kraft fra land via verdens lengste vekselstrømskabel på 162 km.

Operatør: Equinor med 70 prosent eierandel. Total var operatør til 2018.

Partner: Petoro eier resten.

Problemer: Ble fem år forsinket og 31,7 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Kilder: Equinor og OD. Vis mer

– Vanvittig skadelig

Lars Haltbrekken sitter i Stortingets energi- og miljøkomité for SV og har fulgt prosjektet over lang tid. Han er ikke nådig i sin kritikk.

– Det har vært total mangel på kontroll av kostnadene i prosjektet, sier han.

– Hva betyr en sak som denne for oljebransjens renommé?

– Det spørsmålet trenger vel egentlig ikke noe svar, sier Haltbrekken, men svarer likevel:

– Det er klart at dette er vanvittig skadelig for oljeselskapenes omdømme. Hvis de ikke skjønner det, har de enda et problem, sier han.

Haltbrekken mener Martin Linge-saken beviser at det trengs mer informasjon og bedre kontroll av oljeselskapenes prosjekter.

– Det viser jo at den søknaden som ble levert, overhodet ikke holdt vann. Det understreker igjen behov for at man må gå grundigere inn i sakene, sier han.

– Hvordan?

– Staten kan ta mer kontroll via Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet, med hyppige oppfølginger av prosjekter. Man må også gå grundigere inn og stille spørsmål ved det selskapene presenterer. Det bør det være åpning for, mener Haltbrekken.

– Burde lært

Terje Halleland (Frp) er enig i at kontrollen må bli bedre.

– Generelt har systemet tjent oss godt og gitt gode resultater. Men det er ingen regel uten unntak - og her har det gått galt, sier han.

– Da må vi spørre oss om vi har vært gode nok på forhånd og om vi har stilt de riktige spørsmålene. Det kan være behov for å gå mer detaljert inn i prosjekter og stille krav til oppfølging og gjennomføring. Fra start må det vært en felles forståelse, slik at diskusjonen ikke oppstår når prosjektet er i gang, sier Halleland.

Han mener en del av dette kan være at Ptil og departementet stiller større krav og kontrollerer mer inngående. Også han mener saker som denne går ut over oljebransjens status.

– Det er svært ødeleggende. Det skal være unødvendig, og vi burde ha lært, sier Halleland.

– Én ting er kronene, men her har det gått liv tapt. Det skal ikke skje, legger han til og viser til at seks arbeidere mistet livet i en ulykke da plattformen ble bygget i Sør-Korea.

Bygget fregatter

Ove Trellevik (H) mener Martin Linge er et eksempel på hvor krevende det kan være å gjennomføre store byggeprosjekter.

– Det er fryktelig uheldig at dette skjer, sier Trellevik, som likevel er opptatt av at det er bra prosjektet nå ser ut til å bli lønnsomt.

Lenge var det uvisst om det noen gang ville gå i pluss. Skyhøye olje- og gasspriser den siste tiden gjør imidlertid at Equinor nå regner med at utbyggingen er nedbetalt i sommer.

– Det er flaksen oppi dette, sier Trellevik.

Han har selv erfaring fra omfattende prosjekter: Som offsier i marinen var han involvert da fem nye fregatter ble bygget i Spania på 2000-tallet.

– Man må hele tiden ha kontroll på endringer som gjøres underveis. Er prosjektet i rute når det gjelder tid, kostnad og tekniske bestemmelser? Hver fredag hadde vi møter der dette ble gjennomgått. Var ikke ting i orden, hadde vertftet et problem, sier Trellevik.

Vil ha tettere oppfølging

Ola Elvestuen (V) mener Martin Linge-utbyggingen er et skrekkeksempel.

– Overskridelsene er helt skandaløse. Vi må ettergå regelverket og følge opp prosjekter tettere for å unngå å havne i en slik situasjon igjen, sier Elvestuen.

Til tross for at prosjektet nå ligger an til å bli svært lønnsomt, mener han det illustrerer risikoen ved å sette i gang marginale prosjekter. I hans øyne øker klimakrisen den risikoen. Venstre-politikeren understreker at hans eget parti er mot mer leting etter olje og gass.

– Et prosjekt med så store problemer viser betydningen av å være mye mer kritisk før det gis tillatelse til utbygginger, og behovet for å kontrollere at selskapene følger opp det de har sagt de skal gjøre, sier Elvestuen.

I juni 2020 vedtok Stortinget den såkalte oljeskattepakken. Ordningen skulle bidra til å holde aktiviteten oppe i oljebransjen gjennom koronapandemien. Da hadde oljeprisen stupt og utsiktene var usikre. Lars Haltbrekken er redd flere prosjekter vil komme ut av kontroll som følge av skattepakken.

– Det kommer til å være et voldsomt press på verftsindustrien i Norge med å bygge ut alle prosjektene. Jeg frykter at vi framover kommer til å se flere overskridelser som følge av pakken og trykket på leverandørene.