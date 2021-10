Ny rekord i eksportverdi i september: Solgte gass for 48,7 milliarder

Norge tjener grovt på skyhøye gasspriser, men også oljeeksporten og fastlandseksporten er høy. I september fikk Norge det høyeste handelsoverskuddet noensinne.

Skyhøye gasspriser gjør at Norge tjener store penger på gasseksporten. Dette er prosessanlegget på Kårstø. Vis mer

Publisert: Oppdatert i dag 08:28

Det kommer frem i ferske tall fra Statistisk sentralbyrå over Norges handel med utlandet.

Der skriver SSB at «situasjonen i norsk vareeksport er historisk sett helt eksepsjonell».

Byrået peker på høye priser på både olje, naturgass og aluminium, samtidig som eksporten av fisk er rekordhøy.

Den samlede eksportverdien har satt ny rekord i tre måneder på rad, ifølge SSB. I september endte handelsoverskuddet på 53,7 milliarder kroner, som også er en ny rekord.

Handelstallene i september Samlet eksport endte på 129,5 milliarder kroner , en dobling fra i fjor og 11,9 prosent mer enn forrige rekord.

Oljeeksporten endte på 30,4 milliarder kroner, 5 prosent lavere enn i august, men mer enn en dobling fra september i fjor.

Aldri før har Norge eksportert naturgass for så mye som 48,7 milliarder kroner . Nær en syvdobling fra i fjor og 10 milliarder kroner over forrige rekord.

Fastlandseksporten endte på 49,1 milliarder kroner i september, 29,9 prosent mer enn samme måned i fjor.

Fiskeeksporten endte på 11,5 milliarder kroner , det høyeste i en enkeltmåned noensinne.

Eksporten av elektrisk strøm endte på 1,9 milliarder kroner, en mer enn firedobling fra september i fjor og 57,1 prosent mer enn i august i år. Vis mer

Den siste tiden har gassprisene i Europa og verden skutt i været til nye høyder. Blant årsakene er mindre eksport fra Russland enn vanlig, lite gass på lager etter forrige vinter og kamp mellom Europa og Asia om tilgangen på skipsfraktet flytende naturgass (LNG).

Prishoppet øker kostnadene dramatisk for europeiske forbrukere, og flere industribedrifter i Europa er rammet. Gjødselprodusenten Yara har tidligere begrenset sin ammoniakkproduksjon med inntil 40 prosent av kapasiteten på grunn av de rekordhøye gassprisene.

Staten venter enorme summer

Olje- og energidepartementet anslår nå at staten vil dra 277 milliarder kroner i direkte inntekter, skatter og utbytte knyttet til olje og gass til neste år, fra 184 milliarder i år. Med dagens olje- og gasspriser drar Norge inn milliarder daglig.

«Omsetningsverdien av den olje og gass som produseres daglig på norsk sokkel med dagens høye priser er anslagsvis fire milliarder kroner», skrev Olje- og energidepartementet i en melding denne uken.

Regjeringen planlegger 2022-budsjettet ut fra en oljepris på 67 dollar fatet neste år, mens dagens pris er på godt over 80 dollar fatet. Staten venter en gasspris på 1,90 kroner per kubikkmeter, mens prisene i det siste har vært helt oppe i 13–14 kroner. Men staten tar et forbehold:

«Høyere priser vil medføre en tilsvarende økning i statens inntekter», skriver Olje- og energidepartementet.

Equinor drar inn penger

Selskaper som Equinor og statlige Petoro står for en betydelig andel av den norske gasseksporten, og de merker godt den kraftige oppgangen i gassprisen. Carnegie venter at Equinor vil få sitt beste år siden 2011 målt etter justert resultat.

– Dette er helt klart bra for Equinor, sa finansdirektør Ulrica Fearn i Equinor til E24 under Paretokonferansen i september.

Equinor legger frem tall for tredje kvartal den 27. oktober.