Ber Norge kopiere svensk strøm-grep

Sverige vil tilby lån til strømselskaper for å sikre at kundene kan dele opp strømregningen. Bransjeorganisasjonen Energi Norge ber Norge gjøre det samme.

Torsdag la den svenske regjeringen frem enda et grep for å hjelpe folk i sørlige deler av landet med å håndtere høye regninger utover høsten.

Sverige ønsker at strømselskapene skal tilby strømkundene å få dele opp betalingen av strømregningen hvis smellen blir for stor. For å sikre dette vil den svenske staten tilby lån til selskaper som selger strøm.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge mener at også Norge bør tilby slike lån til strømselskapene, for å være sikker på at kundene kan få tilbud om betalingsutsettelser hvis de har behov for det.

Tiltaket skal øke folks trygghet fremfor en usikker vinter, opplyser den svenske regjeringen torsdag.

– For visse kan det være vanskelig å betale hele strømregningen på én gang, sier finansminister Mikael Damberg.

– Vil kunne oppleves som dramatisk

Administrerende direktør Knut Kroepelien i bransjeorganisasjonen Energi Norge mener at det svenske grepet bør vurderes også i Norge.

– Også norske strømleverandører ønsker å komme kundene sine i møte, ved å kunne tilby dem å dele opp strømregningen når den blir for dyr, sier Kroepelien til E24.

– Neste uke sender selskapene ut augustregningen, og den vil kunne oppleves som dramatisk for mange, sier han.

Strømprisen var i snitt på 4,34 kroner i de sørligste delene av Norge i august, sammenlignet med en pris på 75 øre i samme måned i fjor. Med nettleie og avgifter utgjør augustprisen i 2022 rundt seks kroner kilowattimen.

Samtidig har strømselskapene en utfordring med at de må kjøpe inn strømmen til kundene på forhånd, og derfor har store utlegg. Det kan potensielt gjøre det krevende hvis mange kunder ønsker betalingsutsettelse.

– Mange strømleverandører har for tiden anstrengt likviditet, fordi de kjøper inn strøm på forhånd og først får disse pengene tilbake fra kundene en tid senere, sier Kroepelien.

– Vi mener at bedriftsstøttepakken bør inkludere en lignende låneordning for strømselskaper som det Sverige nå har signalisert, slik at man får et mer finmasket sikkerhetsnett hvor bedrifter kan gis tilskudd og direkte lån og garantier, men hvor kundene også får mulighet til å dele opp regningene sine, sier Energi Norge-sjefen.

Partene i arbeidslivet skal etter planen møte Næringsdepartementet og diskutere en skisse av en strømstøtte for næringslivet fredag klokken 14.

– I utgangspunktet positivt

Huseierne vil først og fremst ha høyere strømstøtte. Men forbrukerorganisasjonen ser også positivt på alle grep som kan lette situasjonen for kundene, ifølge energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg.

– I utgangspunktet er det positivt hvis de husholdningene som trenger hjelp til å betale regningene sine kan få det. Det viktigste grepet er å forbedre strømstøtten, men det kan også hjelpe for noen hvis folk får mulighet til å splitte opp betalingene sine, sier Öberg til E24.

Hun påpeker at en utsettelse alene ikke nødvendigvis vil hjelpe de husholdningene som har størst problemer, sier hun.

– Mange vil kunne få svært store regninger i vinter, og da er det en fordel å kunne spre betalingen utover i tid. Men samtidig er det også en fare for at det da hoper seg opp, så dette løser ikke de underliggende problemene, sier hun.

– Må legge godviljen til

Daglig leder Knut Lockert i bransjeorganisasjonen Distriktsenergi vil ikke umiddelbart kreve lån til strømselskapene, men mener staten bør vurdere det. Han mener også at strømselskapene har et ansvar for å stille opp.

– Vi har sagt hele tiden at det er viktig at selskapene kommer kundene i møte ved å la dem splitte opp betalingene sine. Men det er selvsagt også viktig at man har en sikkerhet for at kundene kan betale, sier Lockert til E24.

– Strømselskapene har en utfordring ved at de betaler for strømmen lenge før de får pengene tilbake. Det er noe av utfordringen for selskapene nå, men vi mener de må legge godviljen til for å sikre at folk kommer seg over denne bøygen. Vi må alle være kreative og konstruktive i en verden vi ikke har sett før, sier han.

– Støtter du også statlige lån til strømselskapene for å sikre at de kan tilby dette til kundene?

– Dette er i alle fall noe man må vurdere, sier Lockert.

– Ønsker å være behjelpelige

Daglig leder Haakon Dyrnes i strømselskapet Klarkraft støtter statlige lån. Det vil kunne bidra til å lette situasjonen for strømselskapene og gjøre det lettere å tilby avbetalingsløsninger, mener han.

– Et slikt grep vil kunne hjelpe til og sikre arbeidskapital, slik at selskapene vil være bedre i stand til å tilby avdrag til kundene, og det å dele opp betalingen. Hvis ikke, så vil selskapet potensielt ha veldig lite å gå på, sier Dyrnes til E24.

– Vi ønsker å være behjelpelige, men det vil være vanskelig hvis vi har svært store utlegg som må betales ved forfall, sier han.

Prisen i det dyreste området lå på over fire kroner kilowattimen i august. Men hvis prisene øker mer i høst, vil noen kunne ende med regninger på kanskje 15.000 eller 20.000 kroner på selve strømregningen, hvis ikke nettleien og strømmen kommer på samme regning.

Det betyr at utleggene kan bli store for mange, selv om du får mye av dette tilbake når strømstøtten blir utbetalt. Det skjer via regningen fra ditt lokale nettselskap.

– Selskapene må legge ut ekstremt store beløp i denne situasjonen. Vi ønsker selvsagt å hjelpe kundene med utsettelser, men vi må fortsatt betale det vi skylder ved forfall. Og det kan bli gigantbeløper fordi prisene er så høye akkurat nå, sier han.

– Hvis prisen for eksempel havner på 6, 8 eller 10 kroner i høst så vil strømselskapene få ekstremt store utestående fordringer, og hvis da kundene ikke kan betale så vil de kunne havne i en veldig anstrengt situasjon, sier han.

