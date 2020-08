Fløyet til sykehus etter kortslutning offshore

To personer måtte flys til sykehus etter at det oppsto en kortslutning og lysbue mens de arbeidet i et elektrisk tavlerom på Statfjord B-plattformen i Nordsjøen.

Petroleumstilsynet ser alvorlig på hendelsen og skal granske hva som skjedde. Her er tre Statfjord-plattformen på rekke og rad. Først B, deretter A og bakerst C på blokk 33/12. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert: 21. august 2020 07:12 , Publisert: 21. august 2020 06:48

Uhellet skjedde 18. august, altså på tirsdag denne uken. Petroleumstilsynet (Ptil) varlser at de vurderer hendelsen som alvorlig, og at de umiddelbart skal gjennomføre en granskning for å finne ut hva som skjedde.

De to personene ble fløyet til sykehus etter hendelsen på Statfjord B. Her er et Bristow-helikopter av typen Sikorsky S-92A fotografert på plattformen. Vis mer Jon Ingemundsen

Det er Equinor som er operatør for Statfjord-feltet.

De to personene som var involvert ble utsatt for røyk etter kortslutningen, og det var derfor de ble fløyet til sykehuset.

Ptil sitt granskingslag med fagfolk skal nå gå grundig gjennom hendelseforløpet. Tilsynet skriver i en pressemelding at hovedmålet for gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og dele denne informasjonen med næringen.

Granskerne skal gå gjennom hendelsesforløpet og avdekke og beskrive konsekvensene av hendelsen. Dersom det avdekkes noen regelverksbrudd i forbindelse med hendelsen, varsler Ptil at det vil kunne «bruke nødvendige reaksjonsmidler».

Statfjord-feltet Statfjord ble funnet av Mobil i 1974 og den 1. januar 1987 overtok den gang Statoil, nå Equinor, operatøransvaret. Feltet er utbygd med produksjonsplattformene Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C som har understell og lagerceller i betong. Levetiden til feltet er forlenget 10 ganger, sist i desember 2019. Nå skal det produsere helt til 2040. Vis mer vg-expand-down

