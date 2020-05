Har knyttet seg tett til oljenæringen – nå rammes Hammerfest av fallet

Med Høyre-leder Erna Solberg i spissen har regjeringen foreslått en krisepakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien – og sørge for at planlagte prosjekter kan bli realisert.

1. Utsette regningen. Regjeringen foreslår å utsette skatteregningen ved å endre avskrivingsreglene for investeringer. I stedet for å skrive av investeringer over seks år, som i dag, får selskapene avskrive investeringene umiddelbart i grunnlaget for særskatten (oljeskatten). Dette ba oljenæringen, LO, NHO og KonKraf om selv om de egentlig også ville ha samme avskrivinger på selskapsskatten. Enkelt forklart betyr forslaget at oljeselskapene vil betale mindre skatt nå, men mer i fremtiden. Og Finansdepartementet anslår at forslaget deres vil gi oljeselskapene drøyt 100 milliarder kroner mer å rutte med i 2020 og 2021.

Men på to punkter er de veldig uenige:

2. Hvor lenge skattefordelene skal vare. Regjeringen foreslår at det skal vare ut 2021. Da vil ikke investeringer gjort i 2022 bli med, som oljenæringen ba om. Det er derfor de mener Wisting-prosjektet henger i en tynn tråd. For investeringsbeslutningen (altså om de skal starte bygging) skal tas i 2022, ikke i 2021. Får de ikke skattefordelene til 2022, må prosjektet utsettes, truer Equinor.

3. Omstridt ekstra skattefradrag. Det siste stridspunktet er den såkalte friinntekten, som har vært et konstant grunnlag for strid mellom bransjen og Finansdepartementet i årevis. Men nå blusser striden opp for fullt. Enkelt forklart er friinntekten et ekstra skattefradrag på investeringer. Så er spørsmålet hvor stort dette fradraget skal være.

Mer detaljert forklart er friinntekten et fradrag oljeselskapene får fordi inntektsskatten de betaler og fradrag på investeringer kommer på forskjellige tidspunkt. Det året du får inntekt, må du skatte av dem. Mens du vanligvis må skatte over investeringer over seks år. Oljeselskapene må altså vente opptil seks år før de får igjen penger gjennom fradrag. Sånn sett «låner» de staten penger, og denne friinntekten er der for å kompensere for dette.

Helt presist foreslår regjeringen at friinntekten kuttes fra at man får 5,2 prosent fradrag per år i fire år, til at man får 10 prosent det første året. Denne endringen vil oljenæringen de skal droppe.

Onsdag 20. mai startet forhandlingene på Stortinget.