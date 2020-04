NHO i oljefylket om tiltakspakka: - Vi er ikke i mål

Regjeringen la i dag fram forslag som kan bedre likviditeten i oljebransjen med 100 milliarder over to år. NHO Rogaland kaller det «en anerkjennelse», men sier det haster for bedriftene og at situasjonen er kritisk.

Regjeringen la i dag fram sitt forslag til tiltakspakke for oljenæringa, for å bøte på de negative konsekvensene av koronaviruset og oljeprisfallet. I forslaget fra regjeringa får oljebransjen gehør for ønsket om å kunne utgiftsføre hele investeringskostnaden umiddelbart for nye investeringer, med enkelte justeringer.

Regjeringen anslår at tiltakene samlet kan bedre likviditeten i oljebransjen med opp mot 100 milliarder kroner totalt i 2020 og 2021.

Under pressekonferansen med statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, ble det også varslet en «grønn tiltakspakke». Den skal holde tempoet oppe i den grønne omstillingen, gjennom og ut av koronakrisa.

– Et utgangspunkt

– Det er gledelig at regjeringen gjør noe for denne næringen, men vi er ikke i mål. Nå skal vi sette oss inn i detaljene og gjøre tiltakene enda mer treffsikre, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Hun kaller situasjonen for oljenæringa i Rogaland «kritisk».

– Vi gjorde en medlemsundersøkelse, ser at olje- og gassbransjen er blant dem med flest oppsigelser. Jeg frykter den dagen Rogaland begynner å se annerledes ut enn andre regioner i statistikkene.

Hun kaller forslagene som ble lagt fram fra regjeringen i dag for «en bekreftelse på at det skal settes inn tiltak for olje- og gassbransjen».

– Det er en viktig anerkjennelse av bransjen. Jeg er spesielt glad for at de nevner leverandørindustrien, og anerkjenner at kompetansen der vil bli avgjørende for det grønne skiftet.

Grindland sier likevel hun opplever forslaget «mer som et premiss og et utgangspunkt, enn noe helt konkret». Hun ønsker ikke å gi noen karakteristikker av regjeringens forslag om å la investeringskostnader bli avskrevet umiddelbart, før hun har fått snakket med medlemsbedriftene og diskutert med dem.

– Utålmodig

– Er det noe du ønsker deg som ikke ble lagt fram i regjeringens forslag?

– Etter 50 dager med en lang rekke tiltakspakker er vi blitt godt vant til at det holdes et høyt tempo, så jeg er litt utålmodig på at tiltakene blir konkretisert så raskt som mulig.

– Hva legger du i det?

– At effekten av tiltak raskest mulig må nå ut til bedriftene.

Det viktigste punktet i forslaget regjeringen la fram i dag er at investeringer i olje- og gassbransjen kan utgiftsføres umiddelbart, i stedet for over seks år.

Dette gjelder investeringer som blir gjort i 2020 og 2021, og investeringer i prosjekter der planene blir innlevert til Stortinget innen utgangen av 2021, og godkjent innen utgangen av 2022.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) understreket likevel at forslaget ikke er identisk med tiltakspakken oljebransjen selv har ønsket seg. Med regjeringens forslag får ikke selskapene umiddelbar avskrivning også på selskapsskatten, men kun særskatten «oljeskatten». Friinntekten blir også redusert.

Erna Solberg var tydelig på at dette ikke er et skattekutt, men en skatteutsettelse som skal gi bedriftene bedre likviditet i en vanskelig periode. Ifølge Sanner skal forslagene legges fram for Stortinget 12. mai.

Fossilt og grønt

Alle ministrene på pressekonferansen snakket om at tiltakene skal «dempe fallet» for oljenæringa, og samtidig hjelpe til med det grønne skiftet. Viktigheten av at koronapakker styrer verden i retning nullutslipp og ikke øker fossilavhengigheten, er blitt påpekt av blant andre IEA.

Ifølge Solberg vil tiltakene de har forslått også hjelpe prestisjeprosjekter som elektrifisering av sokkelen. Dette er marginale prosjekter som ellers kunne risikert å bli utsatt, eller i verste fall skrinlagt, som følge av koronakrisa, sa statsministeren.

Regjeringen vil også motvirke eventuelle fall i CO₂-kvoteprisen i EU, med å øke CO₂-avgiften i Norge.

Den «grønne omstillingspakken» vil ifølge regjeringen legges fram for Stortinget i slutten av mai.