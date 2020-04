Geir Austigard blir sjef i Hitecvisions Moreld

Hitecvision har valgt Geir Austigard (52), avtroppende sjef i Øglænd System, som frontfigur og toppsjef i nysatsingen Moreld.

Geir Austigard skal bygge opp Hitecvision sitt nye industriselskap Moreld, med 3500 ansatte. Vis mer Marie von Krogh

Publisert: Publisert: 2. april 2020 14:25

Det er Geir Austigard som får den krevende oppgaven å stable på beina et helt nytt industrikonsern midt i coronakrisen. Utgangspunktet er 20 store og små selskaper i den dobbelt kriserammede oljeservicebransjen – selskaper som Hitecvision ikke har klart å selge de siste årene.

– Kunne du valgt et dårligere tidspunkt for et slikt oppdrag?

– Det er svært mye som skjer akkurat nå, med både Covid-19 og et dramatisk fall i oljeprisen, sier Austigard til Aftenbladet.

– Men Moreld består av spennende selskaper som har store muligheter fremover.

Geir Austigard Geir Austigard er utdannet sivilingeniør og har hatt ulike roller i Øglænd siden han begynte 1999. Før Austigard kom til Øglænd, jobbet han internasjonalt for oljeselskapet Shell. Austigard har også vært styreleder i bransjeforeningen Norsk Industri Rogaland. Han er nestleder i styret i Norsk Industri, arbeidsgiverorganisasjonen som representerer de fleste norske industribedriftene. Han bor i Sola, er skilt og har tre barn. Vis mer vg-expand-down

Jobber knallhardt

– Det er 3500 ansatte i selskapene i Moreld i dag. Er det like mange om to år?

– Det vil jeg ikke spekulere i nå. Men det er jo et relevant spørsmål. Det jeg vet om selskapene er at de jobber knallhardt med å skaffe seg bærekraftige driftsmodeller, og at alt avhenger av hvor dyktige de er til nettopp det. De har vært gjennom knallharde tider før, og jeg håper vi skal klare det igjen. Likevel må vi være realistiske og innrømme at ingen vet sikkert hvordan det ser ut om to år.

– Moreld består av 20 selskaper med 20 toppsjefer, 20 styrer og en drøss ledere på ulike nivåer. Hvordan skal du snekre dette sammen til en enhet?

Må samarbeide

– Dette er dyktige folk som skjønner at det beste er å samarbeide. Vi skal nå inn i en ny driftsmodell og gjennom en industriell prosess som skal gagne alle selskapene. Selv om vi også skal inn i fornybar-sektoren, så kan vi ikke alle bygge vindmøller. Olje og gass kommer til å bli svært viktig, og også der er det fullt mulig å satse bærekraftig.

– Et eksempel?

– Et eksempel fra Øglænd System er at vi har funnet en måte å kutte ut overflatebehandlingen. Dermed reduseres forurensningen sterkt. Jeg kan ikke gå i detaljer for selskapene i Moreld som jeg foreløpig ikke kjenner godt nok.

Austigard slutter i sommer i Øglænd System etter å ha vært konsernsjef siden 2008.

Han begynner i Moreld 1. september.

Tiltak kan komme

Geir Austigard er nestleder i styret i Norsk Industri, og han har fått signaler om at det vil komme krisetiltak rettet mot oljeselskapene som er operatører.

– Jeg har fått signaler om at slike tiltak vi komme, noe som vil kunne gjøre livet lettere også for oljeserviceselskapene fremover. Jeg kjenner ingen detaljer foreløpig, men jeg regner med at det handler om lettelser i skatter og avgifter. Det vil gjøre at operatørselskapenes aktivitetsnivå kan holdes oppe selv med en lav oljepris. Men dette er jo et politisk spørsmål som skal behandles av regjeringen og Stortinget.

Atle Eide i Hitecvision har til nå ledet arbeidet med det nye industriselskapet Moreld. Vis mer Kristian Jacobsen

Skal kjøpe selskaper

Det er seniorpartner Atle Eide i Hitecvision som til nå har ledet arbeidet med Moreld-etableringen.

– Vi får nå en konsernsjef som har vist at han kan skape og lede global lønnsom vekst innenfor et komplekst konsern, sier Eide i en uttalelse. – Austigard sin kunnskap om forskjellige typer eierskap vil være en styrke når Moreld skal vokse gjennom oppkjøp og fusjoner i tiden fremover.

Geir Austigard vil ikke si om han nå går opp eller ned i lønn, eller om hvordan han ble rekruttert til jobben som konsernsjef i Moreld.

– Det viktige for meg har vært å finne en spennende jobb der jeg sammen med flinke medarbeidere kan skape et ledende industriselskap. Og det har jeg funnet i Moreld. Jeg gleder meg veldig, sier Austigard.