Over 1000 riggarbeidere kan tas ut i streik i natt

Meklingen i flyteriggoppgjøret startet i dag onsdag. Om partene ikke kommer til enighet innen midnatt kan over 1000 ansatte tas ut i streik.

Veslefrikk er blant innretningene som kan bli rammet av streik fra midnatt. Vis mer byoutline Øyvind Hagen/Statoil / Digitalt

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Meklingen startet i Stavanger onsdag. Norges Rederiforbund representerer arbeidsgiversiden, mens Industri Energi, SAFE og De samarbeidende organisasjoner (DSO) representerer de ansatte. 460 SAFE-medlemmer ventes å bli tatt ut i streik om forhandlingene ikke fører frem. Industri Energi vil på sin side ta ut 605 medlemmer fordelt på åtte innretninger og 11 bedrifter.

SAFE, Industri Energi og DSO har samkjørt plassfratredelsene. SAFE melder altså at de vil ta ut 460 medlemmer som vil føre til en stopp i flere boreoperasjoner. Det er ukjent hvor mange DSO vil ta ut.

Da Aftenbladet/E24 pratet med forbundsleder i SAFE Hilde-Marit Rysst før meklingen startet var hun klar på at hun kommer til å stille strenge krav på vegne av sine medlemmer.

– Vi er klare for konstruktive timer i mekling. Om man til slutt blir enige eller ender i streik, kan man aldri forutsi. Streik er siste utvei, det er det sterkeste våpenet. Det brukes kun når man må, sier Rysst.

– Arbeidsgiver vet at SAFE er beredt til å benytte kampmiddelet, hvis det må til. Arbeidsgiver siter på nøkkelen. Enhver mekling lever sitt liv. SAFE ser frem til å gjøre en god jobb for medlemmene, avslutter hun.

Frode Alfheim som leder forhandlingene for Industri Energi har tidligere sagt at streiken ikke i utgangspunktet vil ramme produksjonen på norsk sokkel. Han har også sagt at det vil være aktuelt å trappe opp streiken.

Forhandlingene ble først brutt 20. mai da de ikke ble enige om flyteriggavtalen. Denne avtalen omfatter ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanente plasserte innretninger.

Hele flyteriggavtalen omfatter over 4.500 medlemmer av Industri Energi

Mekler i saken er Bjørn Lillebergen.

Hvem tas ut i streik for Industri Energi (605) Transocean (Equinox) - 73 medlemmer Odfjell Drilling Management (Brage) - 42 medlemmer Archer (Veslefrikk) - 42 medlemmer Seadrill (West Linus) - 72 medlemmer Dolphin (Borgland) - 36 medlemmer Rowan (Stavanger) - 98 medlemmer Maersk (Inspirer) - 66 medlemmer KCA Modu (Askeladden) - 94 medlemmer ESS (Askeladden) - 8 medlemmer NOC (Inspirer) - 33 medlemmer Sodexo (T. Equinox, W. Linus, D. Borgland, R. Stavanger) - 41 medlemmer Vis mer vg-expand-down