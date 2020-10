Equinor-verdier for 27 milliarder forduftet: Disse feltene rammes hardest

Equinor senker forventningene til olje- og gassprisene og skriver ned verdier for 27 milliarder. Hardest rammet er Bakken-området i USA og det britiske Mariner-feltet.

Her legger Equinor-sjef Eldar Sætre frem resultatene for tredje kvartal på Fornebu torsdag, i sin siste kvartalspresentasjon som konsernsjef. Vis mer byoutline Terje Bendiksby

Publisert: Oppdatert: 29. oktober 2020 18:53 , Publisert: 29. oktober 2020 15:28

Flere analytikere har ventet på at Equinor skulle justere prisutsiktene sine og skrive ned verdier.

Det slo til i tredje kvartal.

Selskapet skriver ned verdier for 27,4 milliarder kroner, fordelt på om lag 13 milliarder kroner i USA, rundt 11 milliarder kroner i den internasjonale virksomheten, og over tre milliarder kroner i Norge.

Årsaken er at selskapet forventer lavere oljepriser de neste tiårene enn det som tidligere har vært lagt til grunn.

Dermed følger Equinor etter mange andre oljeselskaper. I andre kvartal skrev Shell ned verdier for 16,8 milliarder dollar, mens Total skrev ned for 8,1 milliarder dollar og Eni skrev ned verdier med 2,8 milliarder euro.

Økende frykt for en ny coronabølge sendte torsdag oljeprisen ned i 36 dollar fatet. Equinor-aksjen handlet torsdag helt nede i 117 kroner, det laveste nivået siden mars. Det gir Equinor en markedsverdi på 382 milliarder kroner.

– En egen liga

Ifølge konsernsjef Eldar Sætre i Equinor er det to av Equinors eiendeler som står for mesteparten av nedskrivningene i tredje kvartal.

– Bakken og Mariner har størst effekt. Det er de som skiller seg ganske klart ut. De kommer i en egen liga, sier Sætre.

– For Bakken snakker vi om 1,2 milliarder dollar, omtrent, og så er det rundt én milliard dollar på Mariner, sier han.

Det tilsvarer henholdsvis 11 milliarder og 9,5 milliarder kroner.

– Et krevende prosjekt

Det britiske tungoljefeltet Mariner kostet 7,7 milliarder dollar (73 milliarder kroner), og startet opp i fjor. Det skal inneholde rundt 300 millioner fat og etter planen produsere 70.000 fat per dag på topp.

Ifølge Sætre har selskapet nå justert noe på hvor mye de ser for seg å få ut av feltet.

– Mariner er jo et krevende prosjekt. Der er det også et element på reserver som bidrar. Det er hovedsakelig på pris, men også justeringer på reserver, sier Sætre.

– Det er et komplisert reservoar, og vi har ikke alle elementene i reservoaret på plass. Vi må utvikle reservene litt stegvis, sier han.

Venter oljepris på 65 dollar

Etter å ha gått grundig gjennom forventningene til tilbud og etterspørsel venter Equinor nå en oljepris på 65 dollar fatet i 2025.

Frem mot 2030 venter selskapet at oljeprisen vil stige noe, men at den fortsatt holder seg under 70 dollar fatet i snitt. I 2040 tror selskapet at prisen vil være på 64 dollar fatet, før den faller til under 60 dollar i midten av århundret.

Selskapet ventet tidligere oljepris på 77 dollar fatet i 2025 og 80 dollar i 2030.

– Dette er ingen eksakt vitenskap. Når man går gjennom dette er det så mange variabler, sier Sætre.

– Man gjør bare så godt man kan, sier han.

Vanlig i tredje kvartal

Equinor bruker å ta en fot i bakken i tredje kvartal, og vurdere hva som er en rimelig forventning til fremtidige oljepriser.

Det fører også til at selskapet må revurdere hva som er en riktig bokført verdi på de ulike feltene og eiendelene rundt omkring i verden.

Prisutsiktene i oljebransjen endrer seg stadig. Det kan fort føre til at selskapet skriver opp igjen verdiene sine senere, eller at de skrives ytterligere ned.

– Det er fortsatt stor usikkerhet rundt dette forventningsestimatet, sier Sætre.

– Dette er den beste vurderingen vi har nå, legger han til.

Også i tredje kvartal i fjor gjorde selskapet en enorm nedskrivning av verdier. Da var det særlig knyttet til USA-virksomheten.

Sætre opplyste da at selskapet så langt hadde skrevet ned verdiene av USA-virksomheten med 84 milliarder kroner.

Nylig kom en rapport om Equinors omstridte USA-investeringer. Der ble selskapets samlede tap beregnet til om lag 161 milliarder kroner.

