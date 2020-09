Vindkraftentreprenør har mottatt brev med hvitt pulver

Bombegruppen fra Oslo er på vei til Sola etter at Stangeland Maskin har mottatt et brev som inneholder hvitt pulver.

UTBYGGER: Stangeland Maskin har onsdag mottatt et brev med hvitt pulver. Her fra selskapets arbeid ved vindkraftutbyggingen på Haramsøya hvor selskapet nå bygger vei. Vis mer Kyrre Lien

– Nå handler det om å få kontroll på situasjonen, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt til E24.

Han opplyser at stedet der brevet befinner seg nå er låst og fryst.

– Vi har anmodet om bistand fra bombegruppen i Oslo. De kommer over og håndterer brevet, sier Skårland.

– Bygget er evakuert, og personene som er blitt eksponert blir sett til av helsepersonell på stedet. Ingen har vist tegn til ubehag etter kontakt, fortsetter han.

Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin er ikke på kontoret, men forteller at selskapet forholder seg rolige og lar politiet følge saken.

Han sier han ikke håper dette er en reell trussel.

Tror du det kan være en spøk?

– Jeg håper det, for da betyr det at det ikke er farlig, men jeg er jo i så fall en veldig dårlig spøk, sier Stangeland.

Entreprenør på omstridt vindkraftanlegg

Rundt 70 personer arbeider ved kontoret, alle disse er nå evakuert, opplyser HR-sjef Olav Silde i Stangeland Maskin til E24. Han forteller at brevet kom ved 11.15-tiden.

– Dette er håndtert rutinemessig av politiet, vi følger instruksene rundt evakuering, sier Silde.

Stangeland Maskin er blant annet entreprenør ved den omdiskuterte vindkraftutbyggingen på Haramsøya.

Silde opplyser at de ikke har noen holdepunkter for å si at utbyggingen på Haramsøya kan være motivet bak brevet.

Heller ikke Skårland i politiet vil koble brevet opp mot vindkraftutbyggingen.

– Vi har ingen holdepunkter, eller teorier om bakgrunn for at de har mottatt brev, sier Skårland.

– Per nå er det rent operativt, så blir det en etterforskingssak parallelt. Vi må komme tilbake til det senere, fortsetter han.

Daglig leder i Stangeland Maskin vil ikke spekulere i motivet bak brevet.

Kan det ha noe med vindkraftutbyggingen på Haramsøya å gjøre?

– Vi har lite uvenner, men det er jo naturlig å gjøre seg noen tanker, sier Stangeland.

Han sier de ikke har vært i nærheten av å oppleve noe som ligner på dette før.

Startet arbeid i mai

Stangeland sendte sine første anleggsarbeidere til Haramsøya i mai. Bedriften har oppdraget med å bygge veien opp til fjelltoppen der vindmøllene skal stå.

Både lokale og tilreisende har slått ring rundt fjellet. Dette for å forsøke å hindre anleggsarbeiderne å gjøre jobben sin. Målet har vært å sinke arbeiderne så mye at selskapet ikke rekker å bli ferdig innen fristen utløper i desember 2021, har E24 tidligere skrevet.

Tirsdag mottok rederiet Høyland Offshore i Øygarden kommune også en konvolutt med hvitt pulver. Sent tirsdag kveld ble det kjent at innholdet i brevet var ufarlig.

