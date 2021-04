IKM Subsea sikrer 200 millioners kontrakt med Nexans Norway

IKM Subsea har vunnet en kontrakt med Nexans Norway til en verdi av 200 millioner kroner. Den er god å ha når selskapet nå prøver å komme over i pluss etter noen tunge år.

Divisjonsdirektør i IKM Gruppen, Øystein Stjern, er også varaordfører for KrF i Randaberg kommune. Vis mer byoutline Arnt Olav Klippenberg

Publisert: Publisert: Nå nettopp

IKM Subsea skal i tre år levere ROV-tjenester til to av Nexans Norway sine kabelleggere, nemlig skipene «CLV Nexans Skagerrak» og «CLV Nexans Aurora», samt yte tjenester til et skip hos en tredjepart. ROV-er er fjernstyrte farkoster som kontrollerer og utfører vedlikeholdsarbeid under vann.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi vant denne kontrakten, og at samarbeidet med Nexans nå utvides og forsterkes, sier Øystein Stjern til Aftenbladet/E24. Han er divisjonsdirektør for Subsea og Fornybar i IKM Gruppen.

IKM Subsea har allerede i åtte år solgt ROV-tjenester til et av skipene til Nexans Norway. Den nye kontrakten, som kan forlenges i ytterligere to år, er vunnet i konkurranse med andre selskaper.

IKM Subsea IKM Subsea er en del av IKM Gruppen, eid av Ståle Kyllingstad og med hovedkontor på Bryne. Selskapet har ca. 250 ansatte og 27 ROV-systemer. ROV er forkortelsen for Remotely Operated Vehicle, fjernstyrte undervannsfarkoster. Selskapet har virksomhet på norsk sokkel, i Midtøsten og i Asia. Vis mer vg-expand-down

Daværende olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) fikk en demonstrasjon av bedriftseier Stple Kyllingstad hos IKM Subsea i 2019. – Dette er som science fiction, mente han. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Harde tider

Det har vært noen vanskelige år for flere av selskapene innen subsea-bransjen etter oljeprisfallet i 2014. IKM Subsea er ikke noe unntak, og selskapet hadde et samlet underskudd før skatt på 94,2 millioner kroner i årene 2016–2019.

Inntektene for IKM Subsea-konsernet har likevel økt jevnt, og passerte 350 millioner kroner i 2019.

Regnskapet for 2020 er ennå ikke levert, men Stjern opplyser at det blir en omsetning på rundt 380 millioner kroner med et brutto driftsresultat (ebitda) på rundt 50 millioner, og med et underskudd før skatt på ca. 19 millioner kroner.

Stjern opplyser at kontantstrømmen likevel har vært positiv de siste to årene.

– Vi tok kraftige grep i 2020, og har omorganisert og nedbemannet slik at kostnadene er redusert med mer enn 15 millioner kroner fra 2021, sier Stjern. – Vi tok også deler av IKM Technology inn i Subsea for å styrke fagmiljøet og øke inntektsgrunnlaget. Dette betyr at vi kan komme over i pluss i år. Bunnlinjen vår er hittil i år én million kroner over prognose, så det ser bra ut.

Styres fra land

Rundt halvparten av IKM Subsea sine ROV-ere kan nå styres fra et kontrollsenter på land, nærmere bestemt på Bryne.

– Denne utviklingen vil fortsette, for det er rimeligere enn å ha operatørene stasjonert offshore. Vår ROV-park er elektrisk drevet, og det gjør det enklere å tilpasse dem til fjernstyring.

IKM Subsea Singapore er nå i ferd med å opprette et kontrollsenter på land. I Asia vil selskapet fra sommeren av ha fire av de sju ROV-ene klare for fjernstyring.

På norsk sokkel har IKM Subsea fire permanent plasserte fjernstyrte ROV-ere for Equinor.

Totalt har IKM Subsea 27 ROV-er, og ca. 250 ansatte.

Nexans Norway AS Nexans Norway er et datterselskap av Nexans, et multinasjonalt selskap innen kraft- og kommunikasjonskabler, og verdensledende innen høyspente sjøkabler. Selskapet har hovedkontor i Paris. Nexans Norway hadde inntekter på 7,6 milliarder kroner i 2020 og et resultat før skatt rett over én milliard kroner. Internasjonalt har Nexans 25.000 ansatte i 38 land. Inntektene var 5,7 milliarder euro i 2020. Vis mer vg-expand-down