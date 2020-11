Sikrer 65 milliarder til Doggerbank-utbygging

Equinor og SSE er klare med finansieringen av de to første fasene av havvindanlegget Doggerbank til 65 milliarder kroner. Dette er den største finansieringen av et havvindprosjekt noensinne, ifølge selskapene.

Norske Aibel skal levere omformerplattformer til Doggerbank-prosjektet. Vis mer byoutline Aibel

Publisert: Oppdatert: 26. november 2020 09:03 , Publisert: 26. november 2020 08:24

Kjempeprosjektet Doggerbank vil ifølge Rystad Energy måle seg med de aller største olje- og gassprosjektene i verden i første halvdel av 2020-tallet.

Nå har SSE og Equinor fått på plass finansieringen av de to første fasene på totalt 5,5 milliarder pund, som tilsvarer om lag 65 milliarder kroner, ifølge en melding.

– Det er en viktig milepæl å ha sikret prosjektfinansiering av de to første fasene av Dogger Bank, sier Equinors direktør for nye energiløsninger, Pål Eitrheim.

Doggerbank bygges ut i tre faser, og de to første blir på over 2.400 megawatt. Totalt er prosjektet på 3.600 megawatt.

Når Doggerbank er ferdig utbygget i 2026 er det ventet å levere fem prosent av Storbritannias strømforbruk, ifølge en melding fra selskapene.

Låner av 29 banker

Det er 29 banker og tre eksportkredittbyråer som stiller med lånene.

Dette omfatter senior lånefasiliteter på 4,8 milliarder pund og 0,7 milliarder pund i andre lånefasiliteter.

– Den store interessen fra långivere understreker hvor attraktive havvindparker i Storbritannia er, og viser tilliten i markedet til SSE og Equinor. Som framtidig operatør av havvindparken, er vi fornøyde med å ta prosjektet et steg videre mot det som vil bli et knutepunkt for havvind i Nordsjøen, sier Eitrheim.

Blant leverandørene til prosjektet er norske Aibel som skal levere omformerplattformer for strøm, og OHT som skal installere turbinfundamenter med et nytt skip som nå er under bygging i Kina.

Verdens største turbin

Utbyggerne av Doggerbank har valgt verdens største turbin, amerikanske GEs Haliade-X på 13 megawatt.

Hvis det installeres 190 turbiner i de første to fasene får de en samlet kapasitet på rundt 2.470 megawatt. Baserer man seg på full drift 4.000 timer i året vil dette gi en årsproduksjon på 10 terawattimer (TWh).

Det tilsvarer til sammenligning syv prosent av Norges strømproduksjon i fjor.

Strømmen fra Doggerbank skal selges på 15-årige avtaler. Danske Ørsted skal kjøpe 40 prosent av strømmen, mens Shell skal kjøpe 20 prosent. Equinor kjøper også 20 prosent av strømmen gjennom datterselskapet Danske Commodities, og SSE skal kjøpe de resterende 20 prosentene.

– Equinor har forpliktet seg til å bli et ledende selskap i det grønne skiftet, og bidrar til at britiske myndigheter kan levere på sin 10-punktsplan for en fornybar industriframtid, sier Eitrheim.

– Basert på størrelsen på prosjektet, har vi levert rekordlave priser for det britiske strømmarkedet, og som operatør av havvindparken vil vi fortsette å skape verdier til Storbritannia i mange år framover. Dogger Bank vil forsyne britiske hjem med fornybar strøm, samtidig som havvindparken vil bidra til arbeidsplasser og betydelige investeringer i Storbritannia, sier han.