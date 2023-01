Støre på Melkøya: – Forstår godt dem som er urolige

MELKØYA (E24): En betent strid er bakteppet for statsministerens besøk på Equinors gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest tirsdag.

SNAKKER OM Å HANDLE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det er på tide å gjøre noe med behovet for mer kraft og nett i Norge, ikke bare snakke om det.

Her vil Equinor elektrifisere, og har søkt om å få legge beslag på inntil 3,6 terawattimer strøm i året.

Men motstanden mot elektrifiseringen er sterk i flere nordnorske kommuner. Ordførere frykter at Equinors prosjekt skal kreve så mye kraft at det kan gi kraftmangel i regionen og gå på bekostning av annen næringsutvikling.

Tirsdag møtte Jonas Gahr Støre representanter fra lokalt næringsliv og politikk på Melkøya. Gassanlegget her mottar og fryser ned gass fra Snøhvit-feltet.

Les på E24+ De nye, store strømforbrukerne

– Jeg forstår veldig godt ordførere, fagbevegelse, annen industri og folk som er urolige for at hvis det blir alt for mange prosjekter og ikke mer kraft, så blir situasjonen vanskelig, sier Støre til E24.

– Svaret på det spørsmålet er det jeg gir i alle sammenhenger – at vi trenger mer kraft, mer nett, mer enøk. Nå må vi gå fra å si de tre tingene, til å gjøre dem, sier han.

– Et fantastisk industrielt prosjekt

Equinors planer for Melkøya skal etter planen kutte klimautslippene på anlegget med 850.000 tonn i året. Norges årlige utslipp er på 49 millioner tonn, og dette skal ned i 23 millioner tonn i 2030.

Samtidig ønsker mange aktører strøm til klimatiltak og ny industri, og det bygges ut lite ny produksjon. Det gir risiko for knapphet og kamp om kraften.

I Finnmark er det omtrent energibalanse i dag, men på på kalde, vindstille vinterdager må fylket importere strøm, ifølge Statnett. Samtidig er det reservert nettkapasitet tilsvarende en økning på omtrent 80 prosent.

Stortinget har lenge gitt oljebransjen signaler om å elektrifisere, men frykt for kraftmangel og dyr strøm har bidratt til økt skepsis.

Støre sier krafttilførsel er en stor utfordring i mange deler av landet.

– Det understreker at vi trenger mer kraft og mer nett i Norge. Det tror jeg vi kan få til hvis vi går sammen om det. Hvis vi tenker på dette anlegget her, at det i det hele tatt står her, det er et uttrykk for at vi har fått til noe som i utgangspunktet nesten var umulig, og det å klare å få kraft og godt nett på en måte som passer godt med omstendighetene i Finnmark, det tror jeg vi kan få til, sier han.

Anlegget er av stor betydning, sier han videre.

– Gassen som kommer herfra er med på å fylle opp gasslagrene i Europa og spiller en betydelig rolle nå når russisk gass er borte fra Europa. Melkøya er et fantastisk industrielt prosjekt som vi kan være stolte av, sier Støre.

Statsministeren koster snø av Widerøe-flyet som skal frakte han opp til Hammerfest og Melkøya.

– Hvilke tiltak gjør dere med Statnett for at utbyggingen av kraftnett skal gå raskere?

– Statnett har en stor ambisjon, og har levert en melding for hvordan de skal investere massivt i nett fremover, sier Støre.

– Kraftbransjen, myndighetene og Statnett må sammen legge til rette for at vi kan få produsert denne kraften. Nå får vi utlysning av havvind i Sørlige Nordsjø, og Utsira om noen uker, så da får jo industrimiljøene melde seg på, også må vi gjøre arealer tilgjengelig - også må vi sørge for at vi også tar hensyn til de lokale hensyn som er når vi skal bringe kraften frem, sier han.

Lukker døren for stortingsbehandling

Equinors planlagte investering på prosjektet Snøhvit Future, som innebærer elektrifisering av gassanlegget på Melkøya, er på 13 milliarder kroner.

Investeringen er dermed under det som krever behandling av petroleumsplaner i Stortinget.

Men deler av opposisjonen har likevel bedt om stortingsbehandling av denne saken, og viser til at den vil kunne få enorme konsekvenser for hele Nord-Norge.

Støre sier utbyggingsplanene nå ligger til vurdering hos Olje- og energidepartementet og blir behandlet i tråd med prosedyrene som er der.

– Her følger vi det opplegget som har vært avklart med Stortinget. Målene er lagt og så er det departementet som gjør de vurderingene der.

Snøhvit Future til 13,2 milliarder på Melkøya Består av to utbygginger: Snøhvit Landkompresjon og Snøhvit Elektrifisering Omfatter utbygging av kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler på Hammerfestanlegget. I tillegg kommer nettilkoblingen med en trafostasjon på Hyggevatn og utbyggingen av nettlinjen fra Skaidi til Hammerfest Landkompresjon skal opprettholde trykket for LNG-anlegget når trykket i reservoarene blir lavt, og redusere risikoen for væskeansamling i røret fra Snøhvit til land Prosjektet skal kutte CO₂-utslippene med 850.000 tonn i året Kompresjon og elektrifisering skal startes i 2028 Vis mer

Dette er noen av forslagene rundt Melkøya-prosjektet: