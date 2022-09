Støre utelukker ikke europeisk tak på gassprisen

Norge er åpne for å diskutere langsiktige avtaler og et mulig pristak på gass, sier Jonas Gahr Støre til Financial Times.

Statsministerkollegene Magdalena Andersson for Sverige og Jonas Gahr Støre for Norge møttes i Stockholm i slutten av august. Begge åpner for radikale grep om gassprisen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg forstår fullt og helt at Europa nå har en dyptgående debatt om hvordan energimarkedene fungerer, hvordan de kan sikre overkommelige priser for sine borgere, familier og bransjer, og hvordan mangelen på gass etter Putins aggresjon skal håndteres, sier Støre til avisen.

– Norge lukker ingen dører for slike diskusjoner, legger han til.

Blant annet har Sveriges statsminister Magdalena Andersson åpnet for å frikoble gass- og strømprisene for å sikre at ikke sistnevnte kommer ut av kontroll.

Støre sier ifølge avisen at ansvaret for potensielle gassavtaler ligger hos de store energiselskapene, slik som Equinor.

På spørsmål om Norge kunne godtatt et frivillig pristak på gass, sier statsministeren til Financial Times:

– Jeg lukker ikke døren for ideer som kan ta Europa fremover. Det er i Norges interesse at vi reduserer ustabilitet, og at vi øker påliteligheten for våre allierte og partnere.

Les også Norge kan tjene 1.900 mrd. på olje og gass i 2023: – En vanvittig gevinst

En Nordea-beregning fra august viser at staten, med nåværende priser, kunne tjene nesten 5.000 milliarder på olje og gass frem til utgangen av 2024.

Samtidig har VG-beregninger vist at staten har 410 millioner kroner i ekstrainntekter per dag på grunn av strømkrisen.

Norges eksport av olje og gass har nådd rekordnivåer etter Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Også Equinor-sjef Anders Opedal åpner for lange kontrakter på gass, ifølge Financial Times.

– Vi er alltid åpne for å diskutere forskjellige løsninger for gassforsyningen, også langsiktige kontrakter, sier han til avisen.