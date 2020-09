Oljeprisen på sitt laveste siden juli

Vis mer Charlie Riedel / AP

Fabian Skalleberg Nilsen

Publisert: Oppdatert: 7. september 2020 07:04 , Publisert: 7. september 2020 06:53

Etter at coronaviruset lammet hele kloden stupte oljeprisene. Utover sensommeren snudde pilene oppover, men nå er de igjen på vei ned.

Mandag sank prisen for ett fat nordsjøolje (brent) med over én dollar til sitt laveste nivå siden juli måned. Det skjer etter at Saudi Arabia gjorde sitt største månedlige priskutt på fem måneder for leveranser til Asia, skriver Reuters. Optimismen i markedet rundt etterspørselen har blitt dempet igjen av coronapandemien.

Nordsjøoljen kostet 41,75 dollar fatet, ned 91 cent eller 2 prosent ved ettiden natt til mandag, etter at prisen tidligere var nede på 41,51 dollar – det laveste siden 30. juli.

Utviklingen kan også være påvirket av at børsene i USA har falt de siste dagene

Prisen for amerikansk råolje (WTI) sank også med 91 cent, eller 2,3 prosent, til 38,86 dollar per fat. Kostprisen for å få ett fat av denne oljen levert neste måned traff sitt bunnivå med 38,55 dollar – så lav har den ikke vært siden 10. juli.

