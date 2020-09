Melkøya-brannen skal granskes: – En alvorlig hendelse

Brannen ved Equinors gassanlegg på Melkøya er slukket, og nå skal selskapet få oversikt over konsekvensene av brannen.

SLUKKET: Brannen på Melkøya ble slukket før midnatt mandag. Vis mer byoutline Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Publisert: Publisert: 29. september 2020 09:37

Mandag ettermiddag kom det meldinger om brann ved Equinors produksjonsanlegg for gass på Melkøya utenfor Hammerfest.

– Vi var inne i går med røykdykkere og skumla anlegget. Brannen ble slukket 23.30 og vi fikk sikret anlegget, sier kommunikasjonsrådgiver Eskil Eriksen i Equinor til E24.

Brannen var begrenset til et produksjonsrom i en del av anlegget. Alle ansatte ble evakuert, med unntak av en gruppe som har bistått nødetatene.

Skal granskes

Equinor skal etter hvert starte inspeksjoner for å få oversikt over konsekvensene av brannen. Eriksen sier det er for tidlig å si noe om omfanget av skadene på anlegget.

– Dette kommer til å bli gransket og vi skal gå gjennom for å få oversikt over hendelsesforløpet og årsakene til hendelsen. Dette er et arbeid som kommer til å ta tid, sier Eriksen.

– Dette var en alvorlig hendelse og vi skal komme til bunns i hvordan dette kunne skje.

To uker siden gasslekkasje

13. september oppsto det en lekkasje av brannfarlig gass på det samme Equinor-anlegget. Selskapet skrev på Facebook for tre dager siden at «anlegget gjøres klart for oppstart etter vedlikehold».

– Brannen i turbinen og gasslekkasjen inntraff på forskjellige steder i anlegget. Men det er ikke riktig av meg å spekulere i sammenheng mellom hendelser før vi har fått gransket og konkludert på denne hendelsen, sier Eriksen.

