Prishopp gir årets dyreste strøm

Etter lave priser i hele år er strømprisen i enkelte timer denne uken oppe i om lag én krone kilowattimen. – Den absolutt høyeste strømprisen vi har sett i Norge i år, sier analytiker.

Dette bildet er fra Vollesfjord hvor skipet Skagerrak la Nordlink-kabelen til Tyskland. Vis mer byoutline Woldcam for Statnett

Mens Norge i år har opplevd sine første timer med negativ strømpris noensinne, opplever forbrukerne nå timer med skyhøy strømpris.

Torsdag har timeprisen på strøm i Sør-Norge variert fra 20 øre kilowattimen til helt opp mot én krone kilowattimen, utenom nettleie og avgifter.

Forbrukere på Vestlandet og i Nord-Norge har sluppet unna med å betale betydelig mindre, med en timepris på mellom 14 øre og 30 øre kilowattimen.

Prishoppet fører til at snittprisen på strøm i Sør-Norge torsdag ligger på 42,7 øre kilowattimen, ifølge kraftbørsen Nord Pool.

– Det er den absolutt høyeste strømprisen vi har sett i Norge i år, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight til E24.

– Men vi har sett like høye priser i Sverige og Danmark. Det er bare Norge som ikke har sett den volatiliteten i markedet så langt i år, men nabolandene har hatt det slik lenge, sier han.

Strømprisen i Norge har vært uvanlig lav i år. Strømprisen i andre og tredje kvartal var rekordlav, og man må tilbake til 2000 for å finne kvartaler med like lav kraftpris for norske husholdninger, ifølge SSB.

Ny tysk kabel

E24 omtalte tidligere denne uken at prisene hoppet etter at markedet fikk tilgang til å eksportere strøm gjennom den nye strømkabelen til Tyskland, Nordlink, på 700 megawatt.

Men dette er bare én av årsakene til prishoppet. Norge eksporterer også mye strøm til Sverige, som har fjernet mye kjernekraft og derfor har mindre kapasitet enn tidligere. Norge eksporterer også til Danmark og Nederland.

I tillegg har vindkraftproduksjonen vært lav til middels i disse dagene, noe som har gitt økt etterspørsel etter kraft i blant annet Tyskland.

– Det er ikke Tyskland alene som har skylden. Vi ser nå at Sverige har fjernet mye kjernekraft de siste årene, og da er det ikke nok kapasitet i det nordiske systemet til å dekke behovet på kalde dager, sier Lilleholt.

I noen timer torsdag har Norge koblet seg på den tyske prisen, sier han. Akkurat nå er tyske priser høye, men kabelen vil til tider gi Norge tilgang på billig strøm.

– Vi vil kunne få lave priser i perioder hvor de har høy vindproduksjon, sier Lilleholt.

Prisfall fredag

Ifølge Montel faller strømeksporten til Tyskland fredag, etter to dager med stor eksport. Det ser ifølge bransjebladet ut til å være innført nye begrensninger på importen fra tysk side.

Strømprisen i Sør-Norge faller betydelig fredag, og holder seg under 30 øre kilowattimen hele dagen. Snittprisen fredag er på like under 24 øre kilowattimen, ifølge Nord Pool.

Statnett har tidligere opplyst at det vil være begrensninger på tysk import gjennom Nordlink-kabelen de neste årene. Årsaken er at kraftnettet i Tyskland ikke er tilstrekkelig utbygget til å frakte all kraften dit den trengs.

– Vært veldig volatile

Partner Marius Holm Rennesund i Thema Consulting sier at strømprisene har svinget mye i det siste, men at dagens pris skiller seg ut.

– Det er en uvanlig høy strømpris. Definitivt. Kanskje spesielt nå som vi har så god vannkrafttilgang i systemet, sier Rennesund til E24.

– Strømprisene har vært veldig volatile den siste tiden, fra helt ned mot null og opp mot rundt 30 øre kilowattimen. Vi har en så høy magasinfylling at endringer i været slår veldig fort ut i prisen, særlig på nedsiden, sier han.

Vannmagasinene er fulle. Ifølge Rennesund kan produsentene fort føle de at de mister litt kontroll hvis det blir varslet mye regn. Da vil de produsere vannet fort, for å få plass til det nye vannet som kommer inn.

– Kommer det en del våte dager så tenker produsentene at de bare må produsere, for vi har en magasinfylling som vi aldri tidligere har sett på rundt 94–95 prosent, sier Rennesund.

– Hvis det kommer litt tørrere værvarsel og de får kontroll, så går prisene opp igjen. Særlig når det blir litt kaldere vær og etterspørselen drar seg opp. I dette markedet får vi store prisendringer på små endringer i været, sier han.

Mener utvekslingskapasitet er viktig

Ifølge Lilleholt kan det også komme dager hvor Norge vil få bruk for strøm fra nabolandene, enten den kommer fra kablene til Tyskland, Danmark og Nederland eller fra kraftlinjene til Sverige.

– Den dagen vi trenger kraft fra andre, kommer vi til å være glade for at vi har utvekslingskapasitet. Europa må bygge mer fornybar energi og fjerne skitten kraft, og da er denne typen utveksling den beste løsningen, sier Lilleholt.

Han peker på at Norge fortsatt har den billigste kraften i Europa, selv om prisene kan bli noe mer ustabile fremover.

Fem kroner dyrere strøm

Til tross for det kraftige hoppet i dagsprisen på strøm torsdag vil ikke folks strømregning for i dag øke med mer enn en drøy femmer, ifølge Wattsight-analytikeren.

– Jeg har lenge sagt at med en kald vinter blir det knapphet på ressurser, og da kan vi få disse høye prisene. Vi har overskudd av vind og vann som gir oss lave priser i snitt, sier Lilleholt.

– Disse timene tilsvarer kanskje fem kroner ekstra strømregning på én dag. Og jeg forventer ikke at dette skal skje hver dag. Det vil være enkeltepisoder med svært høye priser, og enkeltepisoder med svært lave priser, sier han.

Uvanlig lave priser i 2020

Mellom klokken åtte og ni torsdag morgen lå strømprisen i Sør-Norge på 99 øre kilowattimen utenom nettleie og avgifter, og prisen ligger på over 88 øre frem til klokken 14, ifølge Nord Pool.

Utenom disse timene har strømprisen ligget på et mer normalt nivå til 2020 å være, på mellom 20 og 30 øre kilowattimen.

Strømprisen i 2020 har for det meste variert mellom null og 30 øre kilowattimen, noe som er uvanlig lavt. Ved to anledninger har også prisen falt til under null, noe som aldri tidligere har hendt i Norge.

I fjor var snittprisen i Sør-Norge på 40 øre kilowattimen, og året før var den 43 øre. Så langt i år ligger strømprisen i snitt på rundt ni øre kilowattimen, ifølge tall E24 har hentet ut fra Nord Pool.

Publisert: Publisert: 10. desember 2020 17:33