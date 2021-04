Equinor-sjef innrømmer at kostnadskutt kan ha svekket sikkerheten

Etter mange alvorlige hendelser på Equinors landanlegg innrømmer selskapet for første gang at kostnadskutt kan ha svekket sikkerheten.

Brannen i produksjonsanleggene på Melkøya utenfor Hammerfest i september i fjor er en av de alvorlige hendelsene hos Equinor. Vis mer byoutline Bjarne Halvorsen / NTB

Equinor har fram til nå hele tiden avvist at alle ulykkeshendelsene har hatt noen direkte sammenheng med kostnadskuttene som selskapet har vært igjennom, skriver Dagens Næringsliv.

Dette ble understreket både etter oljelekkasjene på Mongstad-raffineriet, og etter en svært kritisk rapport fra Petroleumstilsynet (Ptil) senest forrige uke etter brannen på Melkøya-anlegget.

Men nå innrømmer konsernsjef Anders Opedal at den dyptgripende effektiviseringen i selskapet – som han selv fikk ansvaret for å lede da han kom inn i konsernledelsen – kan ha vært en medvirkende årsak i noen tilfeller.

– Det kan være en av flere grunner. Jeg har ikke lest verifikasjoner eller granskninger som gir det som eneste grunn for en hendelse, sier han til avisen.

Opedal understreker samtidig at hvis Equinor ikke gjennomfører disse forbedringene og kostnadsreduksjonene på en god måte, så kan det være en av flere grunner til at det kommer slike hendelser.

– Derfor må vi være ydmyke for at vi ikke har gjort ting riktig, både på Melkøya og andre steder, slik at vi kan sikre at det ikke skjer igjen, sa han.

Senest i forbindelse med Ptils rapport forrige uke om Melkøya-brannen var tonen fra selskapet en helt annen.

Da fikk Equinors direktør for markedsføring, midtstrøm og prosessering, Irene Rummelhoff, spørsmål fra E24 om selskapet avviser at «kostnadskutt og lav bemanning har gått ut over sikkerheten i dette tilfellet».

– I dette tilfellet ser vi ikke noen sammenheng mellom kutt i vedlikehold og brannårsaken, sa hun.

