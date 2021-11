Strømkabelen til Storbritannia er i drift igjen

Strømkabelen North Sea Link mellom Norge og Storbritannia kom onsdag ettermiddag i drift igjen etter en feil på britisk side. Kraftprisen holdt seg stabil torsdag, til tross for kabelproblemene.

Fra leggingen av North Sea Link-kabelen. Vis mer

Det var en feil i landanlegget på britisk side som førte til at North Sea Link-kabelen var ute av drift fra tirsdag kveld. Prøvedriften på kabelen ble startet opp i oktober, og den skal gå på halv kapasitet i starten.

I en melding fra strømbørsen Nord Pool opplyses det at kabelen kom i drift igjen fra onsdag klokken 17, men at én av de to polene i kabelen fortsatt er ute av drift.

Statnetts kommunikasjonsdirektør Henrik Glette bekrefter dette.

– Kabelen er tilbake i ordinær prøvedrift på 700 megawatt, sier Glette til E24.

– Det er to poler i kabelen, og den ene polen er tilbake i drift. Det er nok til å drive den på 700 megawatt kapasitet. Den andre polen er fremdeles ute og skal nå repareres, sier han.

Totalt har kabelen en kapasitet på 1.400 megawatt, noe som betyr at den teoretisk sett kan frakte 12,3 terawattimer (TWh) strøm frem og tilbake mellom landene hvert år. Norges strømproduksjon i et normalår er på noe over 150 TWh, mens forbruket er på rundt 130 TWh. Eksporten varierer, men ligger gjerne på 10–20 TWh.

Kabelen ble satt i prøvedrift i oktober. Det er både eksport og import på kabelen, men den første drøye måneden har strømmen stort sett gått fra Norge til Storbritannia. Årsaken er at prisene stort sett er høyere på britisk side.

Ifølge Statnett har Norge netto eksportert 0,49 terawattimer (TWh) strøm til britene i oktober. Så langt i november har Norge eksportert 0,13 TWh til britene.

Strømprisen falt ikke

Meldingene om at kabelen var ute av drift førte ikke til prisfall på strøm i Norge. Da strømprisene for torsdag ble fastsatt midt på dagen onsdag, ble det klart at strømprisen i Sør-Norge ville stige noe.

Strømprisen var oppe i 1,22 kroner kilowattimen mandag denne uken, men falt til om lag 83 øre tirsdag. Onsdag var den på drøye 88 øre, og torsdag steg prisen til 89 øre kilowattimen. På strømregningen kommer også nettleie og avgifter i tillegg.

– Det er ikke overraskende. I en normalsituasjon uten ekstrem vind så vil strømprisene normalt kunne svinge med noen få øre. Det er vanskelig å si akkurat hvor mye englandskabelen påvirker prisene. Men til vanlig vil ikke effekten være så veldig stor, sa analytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til E24 onsdag.

Norge har 17 utenlandsforbindelser, og ifølge Lilleholt har ikke én enkelt kabel så stor påvirkning på kraftsystemet i en normalsituasjon. Volumet på North Sea Link er på 700 megawatt, mens den samlede vindkraften i Norden for eksempel kan svinge med rundt 5.000 megawatt fra en dag til en annen, ifølge analytikeren.

– Det er veldig greit for markedet å se at det ikke bare er kablene som fastsetter prisen. Nå er englandskabelen ute, men prisene har bare beveget seg bare noen øre, sa Lilleholt onsdag.

Nye strømkabler til Tyskland og Storbritannia har ifølge analytikere bidratt til økte prisforskjeller mellom sør og nord i Norden, spesielt i den siste tiden med energikrise i Europa. Uvanlig høye gasspriser har løftet kraftprisene i Europa mye, og det har delvis smittet over til nordiske priser.