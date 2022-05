Equinor utsetter oppstarten av Hammerfest LNG noen dager

En feil på en kompressor må utbedres, og derfor venter Equinor noen dager med oppstarten av det viktige gassanlegget Hammerfest LNG. Oppstarten etter brannen i 2020 skulle egentlig skje 17. mai.

Equinor produserer flytende naturgass på Hammerfest LNG på Melkøya i Hammerfest i Finnmark.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Equinor er ferdig med reparasjonene av gassanlegget på Melkøya, men sier at oppkjøringen av anlegget tar noe mer tid enn selskapet hadde planlagt.

I helgen oppdaget Equinor det selskapet omtaler som «en mindre feil» på en kompressor. Nå skal delen byttes ut, og selskapet vil kjøre i gang anlegget i løpet av noen dager.

Selskapet hadde planer om å starte opp 17. mai, men sier nå at anlegget er tilbake i drift om en uke.

– Hammerfest LNG er klargjort for produksjon, men vi tar den ekstra tiden vi trenger for en sikker oppstart av anlegget, sier Grete B. Haaland, direktør for landanlegg i Equinor, ifølge en melding.

Equinor sier at det har vært et omfattende reparasjons- og forbedringsarbeid på anlegget etter brannen i 2020. Melkøya-anlegget mottar og prosesserer naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Denne kjøles ned og fraktes på skip til verdensmarkedet.

Flere utsettelser

Equinor opplyste i januar at oppstarten på Melkøya var satt til 17. mai. Da pekte selskapet på coronakrisen, og at strenge avstandsregler, trange arbeidsområder og karantene og isolasjon blant de ansatte hadde gjort utbedringsarbeidet etter brannen ved gassanlegget mer krevende.

Det begynte å brenne på anlegget i september 2020. Gjenåpningen har vært skjøvet på flere ganger. Equinor anslo samme høst at det kunne ta inntil 12 måneder å få anlegget i gang igjen.

I april 2021 ble dette utsatt med et halvår til mars 2022, før det i januar ble utsatt nesten to måneder til.

Kunne tjent mye

Stengingen gjør at Equinor har gått glipp av store inntekter i en periode med høye priser på naturgass, særlig i Europa og Asia. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets har sagt at selskapet kan ha gått glipp av 20 milliarder.

Gassprisene har avtatt noe i det siste, men ligger fortsatt på uvanlig høye nivåer. Høy gassverdi bidro til tidenes norske eksportrekord i mars, og selv om eksporten avtok noe i april hadde Norge sitt tredje høyeste handelsoverskudd noensinne på 93 milliarder, ifølge SSB.

Gasseksporten utgjorde 73 milliarder i april, ned fra rekordnivået på 112 milliarder måneden før.

Olje- og energiminister Terje Aasland har sagt at oppstarten av Melkøya-anlegget og grep som skal sikre mer gass fra noen av de største gassfeltene gjennom sommeren vil kunne hjelpe med å dytte norsk gasseksport helt opp i 122 milliarder kubikkmeter i år.

Nedstengingen av LNG-anlegget i Hammerfest bidro til at de samlede utslippene av klimagasser i norsk industri, energi og luftfart falt i fjor. Utslippene fra kvotepliktige bedrifter var i fjor på 23,7 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, ned 0,6 millioner tonn fra året før, ifølge foreløpige tall. Hammerfest LNG slipper normalt ut over 0,9 millioner tonn i året.

Partnerskapet bak anlegget består av Equinor, som er operatør, sammen med Petoro, TotalEnergies, Neptune Energy og Wintershall Dea Norge.

Les også Stengt Equinor-anlegg bidro til lavere utslipp i fjor