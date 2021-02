Iskaldt vær stenger USAs største oljeraffineri

De kaldeste temperaturene på mange år skaper problemer i Texas. Det største raffineriet må stenge, oljeproduksjonen er redusert og strømprisene skyter i været.

Kaldt vær i Texas har gitt høy etterspørsel etter strøm samtidig som delstaten opplever forsyningsproblemer. Vis mer byoutline David J. Phillip / AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Raffineriet i Port Arthur, Texas, har normalt en kapasitet på over 630.000 fat per dag og er USAs største.

Nå har selskapet Motiva stengt ned driften ved raffineriet, melder Bloomberg, som viser til en e-post fra selskapet. Også Reuters melder om stengte raffinerier.

Rekordkulde og snøvær har gitt forstyrrelser i tilførselen av kraft, vann og drivstoff over hele delstaten, melder nyhetsbyrået.

Melder om fall i oljeproduksjon

Rekordkulden har blant annet gått ut over oljerørledninger og vindparker, skriver Bloomberg.

Nyhetsbyrået melder også at deler av oljeproduksjonen er midlertidig slått ut i det oljerike området Pemian.

Her falt temperaturen til minus 18 grader, som er det laveste siden 1989. Permian ligger i Texas og New Mexico og står for en stor del av oljeproduksjonen i USA.

STENGT: Raffineriet i Port Arthur har måttet stenge midlertidig på grunn av kulden som herjer i Texas. Her et bilde fra våren 2020. Vis mer byoutline David J. Phillip / AP

Estimater Bloomberg har hentet inn fra oljetradere og selskaper indikerer at oljeproduksjon har falt med inntil en million fat om dagen i Permian.

Produksjonen er normalt rundt 5,8 millioner fat per dag, rundt halvparten av amerikansk oljeproduksjon.

Årsaken er blant annet stengte brønner, forstyrrelser i rørledninger og transport som følge av det kalde været.

– Tapet av amerikanske produksjon virker betydelig, sier hedgefondforvalter Gary Ross.

Problemene har også bidratt til økte oljepriser. Mandag bikket den amerikanske oljeprisen WTI over 60 dollar per fat, det høyeste siden januar i fjor.

Også gassproduksjonen er rammet etter utstyrssvikt flere steder, noe som har sendt naturgassprisene til rekordnivåer.

Strømprisene til værs

Ifølge Reuters slo været ut nesten halvparten av vindkraftkapasiteten i Texas søndag som følge av frosne turbiner.

Delstatens nettoperatør (The Electric Reliability Council of Texas) har samtidig bedt forbrukere og bedrifter spare på strømmen etter at kulden har ført til rekordhøyt kraftforbruk.

Mens det normalt sett er rundt 25.000 megawatt vindkraft tilgjengelig var rundt 12.000 megawatt ute av drift søndag, uttalte operatørens talskvinne Leslie Sopko.

Financial Times melder at nettoperatøren har varslet at strømmen stenges i visse perioder og områder for å lettet presset på kraftsystemet, etter at kald luft fra Canada har sendt temperaturen ned mot minus 15 i Dallas.

– Trafikklys og annen infrastruktur kan midlertidig være uten strøm, uttaler operatøren.

Situasjonen gjør at millioner av husholdninger i Texas kan være uten strøm frem til tirsdag, melder Bloomberg. Ifølge nettstedet Power Outage har mer 2,8 millioner vært uten strøm i Texas.

Det gir også skyhøye strømpriser. Innkjøpsprisen på strøm passerte mandag 9.000 dollar per megawattime i Texas, skriver FT.

Det tilsvarer 9 dollar per kilowattime, eller over 75 kroner per kilowattime.

Til sammenligning var strømprisen her hjemme oppe i 2,57 kroner per kilowattime på det høyeste fredag morgen.

