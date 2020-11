Equinor øker produksjonskapasiteten på Johan Sverdrup-feltet igjen

Feltet ventes å øke produksjonskapasiteten til 500.000 fat per dag ved utgangen av året.

Vis mer byoutline Carina Johansen

Publisert: Publisert: 18. november 2020 07:18

Det skriver Equinor i en pressemelding.

Opprinnelig la oljekjempen til grunn at kapasiteten på feltet ville være 440.000 fat per dag, men dette ble i mars økt til 470.000 fat per dag.

– For andre gang siden oppstart kan anlegget øke sin daglige kapasitet. Med høy lønnsomhet og lave CO₂-utslipp er ekstra produksjon på Johan Sverdrup svært gode nyheter, sier Jez Averty, områdedirektør for drift sør i Equinors virksomhetsområde Utvikling og produksjon Norge.

Økningen i produksjonskapasiteten kommer etter at Equinor og partnerne i november har testet kapasiteten på anlegget for å se om det er mulig å gjøre en kapasitetsøkning.

Det er planlagt oppstart av fase 2-utbyggingen av feltet i fjerde kvartal 2022. Den varslede økningen i produksjonskapasiteten gjør at feltet, når det er ferdig utbygget, kan produsere rundt 720.000 fat olje per dag.

Equinor understreker også at det kan bli aktuelt å øke den daglige produksjonskapasiteten ytterligere. feltet benytter vanninjeksjon for å sikre høy utvinning av reservene og for å holde produksjonen høy.

– Som følge av de positive resultatene fra kapasitetstesten der vi produserte over 500.000 fat olje per dag, jobber vi nå med løsninger for å øke vanninjeksjonskapasiteten. Det kan bidra til å øke den daglige produksjonskapasiteten ytterligere i midten av 2021, sier driftsdirektør Rune Nedregaard i en uttalelse.