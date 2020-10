Hydro og Lyse lager felles vannkraftselskap

De to selskapene slår sammen deler av vannkraftproduksjonen sin for å skape en felles kraftaktør. Den skal hete Lyse Kraft.

I BOKS: Konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Hydro og konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse signerte avtalen onsdag. Vis mer byoutline Hydro/Halvor Molland

Det er kraftverk på Sør-Vestlandet som blir fusjonert, og Hydros Røldal Suldal Kraft-anlegg (RSK) inngår sammen med størsteparten av Lyses kraftportefølje.

Om avtalen blir godkjent av Konkurransetilsynet innebærer altså det at RSK-anleggene ikke hjemfaller i slutten av 2022, og at kraft fra det nye selskapet fortsatt vil kunne benyttes til Hydros aluminiumsproduksjon i Norge.

– Vi har jobbet med å finne en løsning på dette de siste ti årene, for at vi skal kunne fortsette å bruke denne kraften til aluminiumsproduksjon, sier pressekontakt Halvor Molland til E24.

Det nye selskapet skal hete Lyse Kraft DA, og vil ifølge Hydro få en årlig normalproduksjon på 9,5 TWh.

Med denne avtalen vokser Hydro som operatør av fornybar kraft med ansvar for 33 vannkraftverk i Norge.

Skal spare 500 mill. på effektivisering

Det er ventet at avtalen vil føre til besparelser på opp mot 500 millioner kroner totalt i Lyse Kraft DA, skriver Hydro i en pressemelding onsdag.

Ifølge selskapet vil dette blant annet skje gjennom «stordriftsfordeler og mer effektiv drift».

– Dette går på produksjonsplanlegging, drift og salg, sier Halvor Molland, pressekontakt i Hydro til E24.

Til sammen jobber 61 personer på anleggene som inngår i det nye selskapet.

– Vil en effektivisering føre til kutt i antall arbeidsplasser?

– Dette er folk som er i driftsorganisasjonen og som vil være nødvendig også fremover, sier Molland.

Håper på ferdig avtale i år

Han legger til at fusjonen nå skal godkjennes av Konkurransetilsynet. Hydro venter at avtalen er sluttført i løpet av året.

Hydro vil eie 25,6 prosent av det nye selskapet, og Lyse vil eie 74,4 prosent.

Hydro vil være operatør og drive RSK, i tillegg til det heleide anlegget fra Lyse som inngår i det nye selskapet.

– Vi er veldig fornøyde med å ha kommet til en så god løsning. Den er god både for Hydro og Lyse, og for industriproduksjonen i Norge. Vi bruker fornybar vannkraft til å produsere aluminium - et produkt som etterspørres i større grad rundt omkring i verden, sier Molland.

