Equinor: Årets hittil største oljefunn på norsk sokkel

Funnet skal være på opptil 120 millioner fat, og er gjort ved Fram-feltet i Nordsjøen.

Equinor beskriver oljefunnet, som beregnes som årets hittil største, som «betydelig». Vis mer byoutline Foto: Bo B. Randulff / Equinor

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Funnet er gjort nær Fram-feltet i Nordsjøen.

Det skriver Equinor i en pressemelding.

Foreløpige beregninger viser 12 til 19 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 75 til 120 millioner fat.

Equinor har gjort funnet sammen med partnerne Vår Energi, Idemitsu Petroleum og Neptune Energy.

Hvis det øverste anslaget for Equinors funn slår til, så er det på størrelse med fjorårets største funn, Slagugle. Dette er beregnet til om lag 125 millioner fat, ifølge Oljedirektoratet.

Oljefunnet ble gjort i nærheten at Fram-feltet. Vis mer byoutline Equinor

– Funnet revitaliserer et av de mest modne områdene på sokkelen. Med funn i fire av fire prospekt i Fram-området det siste halvannet året har vi påvist volum som samlet vil gi betydelig verdiskaping til fellesskapet, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel i en uttalelse.

Bransjeavisen Upstream meldte om et oljefunn i området tidligere denne uken, med henvisning til kilder. Størrelsen på funnet var den gang ikke kjent.

Les også IEA avblåser «supersyklus»: – Det er mer enn nok olje på tank

Tror på lønnsom utbygging

Fram-området i Nordsjøen består av de to feltene Fram Vest og Fram Øst. De ligger om lag 20 kilometer nord for det enorme gassfeltet Troll.

Fram-feltene produseres fra installasjoner på havbunnen som er tilknyttet Troll C-plattformen med rør. Produksjonen blir også prosessert på Troll C.

Fram Vest var en utbygging på 3,6 milliarder kroner, mens Fram Øst kostet 2,4 milliarder, ifølge Equinor.

Partnerne bak funnet regner med at det vil være lønnsomt å bygge det ut. De vil nå vurdere å koble dette og andre funn i Fram-området til eksisterende plattformer i området.

Slike løsninger er normalt svært lønnsomme fordi selskapene kan utnytte eksisterende infrastruktur i stedet for å bygge nye og kostbare plattformer til å håndtere oljen og gassen som produseres.

– Monner ikke så mye

– Hvordan vurderer du dette funnet?

– Dette er helt klart positivt, men det blir litt smått i Equinor-sammenheng. Sånne størrelser monner ikke så mye for et så stort selskap. Dette er et område der det er gjort flere funn i det siste, så det kan gjøre det billigere å bygge ut, sier Equinor-analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie til E24.

– Det er langt mellom de virkelig store funnene om dagen?

– Det er en refleksjon av at det er en moden sokkel, sier Bjørgan.

Publisert: Publisert: 24. mars 2021 08:45 Oppdatert: 24. mars 2021 09:18