– Det blir ingen nedtrapping på norsk sokkel

Nylig fikk Kjetil Hove ansvaret for 8000 Equinor-medarbeidere på norsk sokkel. Nå vil han jobbe for at det blir behov for enda flere.

Kjetil Hove har ansvaret for at Equinor opprettholder posisjonen på norsk sokkel framover. Det synes han er veldig kjekt, men også et stort press. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Når han en gang gir seg som konserndirektør for Equinor på norsk sokkel, har han ett klart ønske for sitt ettermæle:

– At vi ikke snakker om å legge ned oljenæringen, men ser at dette er en industri som sammen med fornybar energi skal skape verdi for Norge i mange, mange tiår. Da er jeg fornøyd, sier Hove.

I dette intervjuet snakker norsk sokkel-sjefen også om

Hvorfor det skal jobbe flere offshore om ti år enn i dag.

Hvilken rolle skal fagforeninger og verneombud ha i selskapet

Hvorfor unge bør velge oljeutdanning

