Oljeprisen faller tungt

Mens handelsdagen på Wall Street preges av nervøsitet og store bevegelser, snur spot-prisene på olje brått ned. Samtidig viser den amerikanske riggtellingen et større fall i antallet aktive olje- og gassrigger uken som gikk.

RIGGAKTIVITET: Oljerigger i arbeid på feltet i Penwell, Texas, USA.

I løpet av ettermiddagen og de tidlige kveldstimene har spotprisene på olje beveget seg tungt nedover.

I 20-tiden er prisen på nordsjøolje (brent spot) ned 2,84 prosent siden midnatt. Ett fat nordsjøolje handles nå til 79,75 dollar.

Amerikansk lettolje (WTI) handles på samme tid til 73,32 dollar fatet, en nedgang på 3,69 prosent.

Før oljeprisene begynte å falle fra rundt kl. 16.30 fredag, var spot-prisene opp rundt 2 prosent siste døgn.

Les på E24+ Ståle Kyllingstad nervøs for ny oljekrise: – Kan gå fort

Nedgang i riggtelling

Nedgangen kommer etter flere potensielt markedsdrivende nyheter:

Tidlig på ettermiddagen fikk vi ferske jobbtall fra USA. De viste overraskende sterk vekst

Like etter klokken 18 ble det kjent at EU-landene er enige om pristak på russisk diesel

Den ukentlige riggtellingen fra Baker Hughes viser en tredje uke på rad med nedgang i antallet aktive borerigger i USA. Antallet aktive rigger som borer etter olje og gass falt med 12 til 759 i uken som gikk, viser tallene fra oljeserviceselskapet.

Baker Hughes’ riggtelling følges tett fordi den er en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Selskapet har gjort den ukentlige tellingen siden 1944.

Til tross for denne ukens nedgang, er antallet aktive rigger opp med 146 siden samme uke forrige år, viser tallene.

Usikre investorer

Handelen på Wall Street fredag kveld preges av store bevegelser.

De toneangivende indeksene svinger mellom positivt og negativt terreng, mens investorene sliter med å bestemme seg for hvordan de skal tyde miksen av hendelser den siste uken, skriver CNBC.

Onsdag besluttet den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, og senket dermed tempoet i hevingene. Samtidig gjorde Fed det klart at det vil bli «ongoing increases».

– Markedet klarer ikke bestemme seg for om det skal være nervøs for en resesjon eller mer bekymret for at Federal Reserve skal være aggressiv med styringsrentene, sier analytiker Phil Flynn i Price Futures Group til CNBC.

Flere rentehevinger i 2023 vil trolig påvirke både amerikansk økonomi og europeiske økonomier og bygger opp under frykten for økonomisk nedgang og videre påvirke den globale etterspørselen etter råolje, tror markedsanalytiker Priyanka Sachdeva ved Phillip Nova, ifølge CNBC.